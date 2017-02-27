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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35743575357635773578>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 186
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:52

удалил
Востаннє редагувалось холява в Сер 22 січ, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35

с чем связана такая оперативность?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 січ, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57

  fler написав:Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного :!: документа, кроме этого чека так и не получил.


флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД

....а да пропуск на выезд
Востаннє редагувалось холява в Сер 22 січ, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58

  холява написав:удалил

я читал,он так не думает :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:00

  Yuri_61 написав:банк аваль сегодня уж больно супероперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35

с чем связана такая оперативность?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:01

  холява написав:
  fler написав:Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного :!: документа, кроме этого чека так и не получил.


флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД

....а да пропуск на выезд
Странно ... Карго Партс растут как на дрожжах... Тоже запчасти
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03

  Yuri_61 написав:это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35

с чем связана такая оперативность?


"Белки" тоже скачут :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:09

  Alex2007 написав:
  escobar написав:Курс будет расти, пока не развернется.


Логично. Даже и поспорить не с чем. :D


Ну что поделаешь, точнее пока никак.
Одно разве можно сказать уверенно - еще -18% по итогам года вряд ли состоится.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:10

  Igor3777 написав:
  Yuri_61 написав:это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35

с чем связана такая оперативность?


"Белки" тоже скачут :mrgreen:

Так вот кто безобразничает под обличьем рыжика на межбанке!
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12

  холява написав:
  fler написав:Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного :!: документа, кроме этого чека так и не получил.


флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД
....а да пропуск на выезд

Ув. Холява, кто ж против :?: Речь о том, что кроме чека не выдали НИЧЕГО - ни в каком виде, ни в бумажном, ни в электронном.
fler
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