Додано: Сер 22 січ, 2020 13:13

rasmus написав: Народ,

А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?



- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?

- убеждение, что цены никогда не станут ниже?

- кто зарабатывает в долларе - понятное желание

- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?

- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...



Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда. Народ,А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?- убеждение, что цены никогда не станут ниже?- кто зарабатывает в долларе - понятное желание- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.

Все банально просто. При курсі нижче 24 для всіх хто живе та працює в Україні все якийсь час все буде добре, потім ще трошки добре, а потім - привіт 90-ті.Основний двигун сучасної економіки - це споживання. Воно росте коли ростуть доходи громадян. У нас в Україні платіжний інструмент - гривня. Отже доходи в гривні повинні рости. А при курсі 24 і нижче ці доходи будуть тільки зменшуватись. У всіх. І у заробітчан і у тих хто працює в Україні. Відповідно споживання впаде, впадуть доходи бізнесу і почнеться оптимізація витрат, скорочення і т.п.Ну і торговельний баланс із курсом нижче 24 грн ви навряд чи зменшите. Як би там не було, але якщо бізнесменам/олігархам добре, то добре і простим громадянам. На жаль це твердження не працює дзеркально в іншу сторону.Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.Але все це при умові, що гривня буде девальвувати плавно і менш-більш стабільно. тобто в межах якогось прийнятного для всіх коридору.