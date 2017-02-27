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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12
Існує перехідний період нестабільності, який завершується еволюційно стабільним набором.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:13
Все банально просто. При курсі нижче 24 для всіх хто живе та працює в Україні все якийсь час все буде добре, потім ще трошки добре, а потім - привіт 90-ті.
Основний двигун сучасної економіки - це споживання. Воно росте коли ростуть доходи громадян. У нас в Україні платіжний інструмент - гривня. Отже доходи в гривні повинні рости. А при курсі 24 і нижче ці доходи будуть тільки зменшуватись. У всіх. І у заробітчан і у тих хто працює в Україні. Відповідно споживання впаде, впадуть доходи бізнесу і почнеться оптимізація витрат, скорочення і т.п.
Ну і торговельний баланс із курсом нижче 24 грн ви навряд чи зменшите. Як би там не було, але якщо бізнесменам/олігархам добре, то добре і простим громадянам. На жаль це твердження не працює дзеркально в іншу сторону.
Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.
Але все це при умові, що гривня буде девальвувати плавно і менш-більш стабільно. тобто в межах якогось прийнятного для всіх коридору.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.
Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:24
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:29
Всі хто здавав в останні тижні робили це виключно для поповнення гривневих депо.
Для чого ви міняли? Для спекуляції? На тонкому ринку який фактично в боковику (якщо порівнювати із попередніми амплітудами)
Не спішіть. Дочекайтесь аукціону на 7-річки та періоду коли нерезиденти будуть купляти гривню щоб заплатити за облігації. Можливо вдасться відкупитись.
Тут вже неодноразово писали, що багато хто подає заявку, а вже потім при потребі конвертує валюту.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:31
Ну я обычно на 100% в у.е.
А сейчас вот решил побаловаться немного и на 20% перешел в гривну и на депозит.
Исходя из того, что рост курса на 15 коп. в месяц позволит мне выйти в ноль, если не получится заработать. Выходил по 24.18.
Ну что же. Посмотрим что из этого получится (-:
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:33
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Останній вівторок 3-х наступних місяців.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:56
Realist
Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...
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