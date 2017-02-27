RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3575357635773578>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 186
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12

Існує перехідний період нестабільності, який завершується еволюційно стабільним набором.
joik
 
Повідомлень: 151
З нами з: 24.07.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:13

  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.

Все банально просто. При курсі нижче 24 для всіх хто живе та працює в Україні все якийсь час все буде добре, потім ще трошки добре, а потім - привіт 90-ті.
Основний двигун сучасної економіки - це споживання. Воно росте коли ростуть доходи громадян. У нас в Україні платіжний інструмент - гривня. Отже доходи в гривні повинні рости. А при курсі 24 і нижче ці доходи будуть тільки зменшуватись. У всіх. І у заробітчан і у тих хто працює в Україні. Відповідно споживання впаде, впадуть доходи бізнесу і почнеться оптимізація витрат, скорочення і т.п.
Ну і торговельний баланс із курсом нижче 24 грн ви навряд чи зменшите. Як би там не було, але якщо бізнесменам/олігархам добре, то добре і простим громадянам. На жаль це твердження не працює дзеркально в іншу сторону.
Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.
Але все це при умові, що гривня буде девальвувати плавно і менш-більш стабільно. тобто в межах якогось прийнятного для всіх коридору.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 696
З нами з: 23.01.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.

Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:
Amat
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 21.12.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:24

  joik написав:Існує перехідний період нестабільності, який завершується еволюційно стабільним набором.

Так було раніше. Сучасність характеризується нестабільністю, яка стає постійним чинником суспільного життя, перетворюється в атрибутивну рису соціально-економічної динаміки.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 07.08.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:27

Amat Щоб вловити ритм краще ризикувати наполовину бажаної суми.
tk86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 26.05.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:29

  Amat написав:В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.

Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:

Всі хто здавав в останні тижні робили це виключно для поповнення гривневих депо.
Для чого ви міняли? Для спекуляції? На тонкому ринку який фактично в боковику (якщо порівнювати із попередніми амплітудами)
Не спішіть. Дочекайтесь аукціону на 7-річки та періоду коли нерезиденти будуть купляти гривню щоб заплатити за облігації. Можливо вдасться відкупитись.
Тут вже неодноразово писали, що багато хто подає заявку, а вже потім при потребі конвертує валюту.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 696
З нами з: 23.01.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:31

  tk86 написав:Amat Щоб вловити ритм краще ризикувати наполовину бажаної суми.


Ну я обычно на 100% в у.е.
А сейчас вот решил побаловаться немного и на 20% перешел в гривну и на депозит.
Исходя из того, что рост курса на 15 коп. в месяц позволит мне выйти в ноль, если не получится заработать. Выходил по 24.18.

Ну что же. Посмотрим что из этого получится (-:
Amat
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 21.12.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:33

  Realist написав: Дочекайтесь аукціону на 7-річки та періоду коли нерезиденти будуть купляти гривню щоб заплатити за облігації. .

а коли цэй аукцiон?
WV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 18.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

WV написав:а коли цэй аукцiон?

Останній вівторок 3-х наступних місяців.
stryzhko
 
Повідомлень: 796
З нами з: 04.10.16
Подякував: 201 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:56

Realist
Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3575357635773578>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1657, 1658, 1659
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16589 2053925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 12:35
МиколаКуц
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
345 55344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 00:43
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.