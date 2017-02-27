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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3575357635773578

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 186
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:59

  fler написав:Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного :!: документа, кроме этого чека так и не получил.


А за какими таможенными документами нужно приходить?

По процедуре ты/брокер подаешь ГТД (таможенную декларацию) + все что подтверждает сделку (контракты, сертификаты - в зависимости от типа товара) + чеки на платежи (если нужны) - и это остается у таможни - а тебе в ответ ставят печать на накладной по которой ввезен товар - эта печать и есть ФАКТ растаможки.

О каких еще "таможенных документах" речь? Что все забрали и печать не поставили чтоли? Как-то странно :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:08

Я локально вышел из доллара, той долей, которую уже не было возможности куда-то пристроить, хотя бы от 5% годовых.
Где были такие столбы - уже пополнил под фонд. Кое-где - даже выше Фонда.

А толку их было держать под 0,01% годовых, или дома?

Пока гривни от продажи лежат под 15% годовых в форварде. Даже если откуплю позже в ноль - ничего не потерял, и не заработал. Кроме опыта, который применится в дальнейшем. Например, открыть счета в более интересных оперативных банках.

1. Пипл хотел вчера продать, а сегодня откупить с 5% прибыли? Имейте терпение :) Гривна - это не биткоэн пока что. И не акции Теслы или AMD (кстати, было бы интересно иметь инструменты оперативной торговли "голубыми фишками" и технологическими конторами США)

2. Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.

Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли.
Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.

Так что не скыглим. Дорого - не покупаем. Ждём "инвесторов" в "вечные" ОВГЗ и откупаем. Или аграриев.

У кого нервы шалят от движений в 5коп. на баксе - лучше наверно матрас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:11

  Amat написав:В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.

Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:


Старина , это у всех так .
Просто не все в этом сознаются ))))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:21

  Alex2006 написав:Вообще-то, "вагон и тележка" не успевших слиться :) А точнее, все еще ждущих хорошего курса. Я решил не ждать 24.50, поскольку, с одной стороны сейчас пойдет слив валюты аграриями и теми, кто не успел слиться. А с другой стороны - проценты по грн депо начали падать и скоро упадут еще сильнее. Поэтому надо сейчас по-максимуму зайти в длинные грн депозиты, пока ставки еще высокие.

Навiщо комусь "зливатись"?.. Щоб зайти в папiр?.. Який в цьому сенс?..
Про яких аграрiiв мова, вони давно вже продали левову частку врожаю, на падаючому трендi.
Якщо вiдсотки по грндепо впали, нащо в нього лiзти?.. Щоб девал болючiше вiдчути?..


  Alex2006 написав:Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)


Як там Свинарчуки, усiх перемогли вже?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:25

У 2019 році Україна рекордно скоротила виробництво молока - до 9,69 млн тонн, або на 3,7%, українські переробники недоотримали 377,1 тисяч тонн сировини.

Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє прес-служба Асоціації виробників молока.

"Всі роки незалежності українська молочна галузь демонструє скорочення виробництва молока. Проте саме у 2019 році вперше зафіксували такі рекордні темпи падіння, коли загальний збір молока "не дотягнув" до позначки в 10 млн тонн. Причина – скорочення поголів’я дійних корів.

Так, підприємства вирізали корів через незрозумілу ситуацію із запровадженням ринку землі, неповні виплати компенсацій існуючих програм держпідтримки, а також чутки про суттєве їх скорочення у 2020. Через це деякі підприємства або повністю закрили молочний напрямок бізнесу, або максимально скоротили поголів’я, поки що низькопродуктивної худоби, для акумуляції коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наймасштабнішим скорочення виробництва сировинного молока було серед господарства населення, де падіння становило 4,6% - 339,3 тис тонн.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/22/656108/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:27

  холява написав:
  Amat написав:В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.

Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:


Старина , это у всех так .
Просто не все в этом сознаются ))))


Чтобы сберечь нервы стоит все же делить сумму и растягивать удовольствие. :wink:
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ruvex
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  #<1 ... 3575357635773578
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