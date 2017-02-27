fler написав:Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного документа, кроме этого чека так и не получил.
А за какими таможенными документами нужно приходить?
По процедуре ты/брокер подаешь ГТД (таможенную декларацию) + все что подтверждает сделку (контракты, сертификаты - в зависимости от типа товара) + чеки на платежи (если нужны) - и это остается у таможни - а тебе в ответ ставят печать на накладной по которой ввезен товар - эта печать и есть ФАКТ растаможки.
О каких еще "таможенных документах" речь? Что все забрали и печать не поставили чтоли? Как-то странно
Я локально вышел из доллара, той долей, которую уже не было возможности куда-то пристроить, хотя бы от 5% годовых. Где были такие столбы - уже пополнил под фонд. Кое-где - даже выше Фонда.
А толку их было держать под 0,01% годовых, или дома?
Пока гривни от продажи лежат под 15% годовых в форварде. Даже если откуплю позже в ноль - ничего не потерял, и не заработал. Кроме опыта, который применится в дальнейшем. Например, открыть счета в более интересных оперативных банках.
1. Пипл хотел вчера продать, а сегодня откупить с 5% прибыли? Имейте терпение Гривна - это не биткоэн пока что. И не акции Теслы или AMD (кстати, было бы интересно иметь инструменты оперативной торговли "голубыми фишками" и технологическими конторами США)
2. Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.
Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли. Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.
Так что не скыглим. Дорого - не покупаем. Ждём "инвесторов" в "вечные" ОВГЗ и откупаем. Или аграриев.
У кого нервы шалят от движений в 5коп. на баксе - лучше наверно матрас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Alex2006 написав:Вообще-то, "вагон и тележка" не успевших слиться А точнее, все еще ждущих хорошего курса. Я решил не ждать 24.50, поскольку, с одной стороны сейчас пойдет слив валюты аграриями и теми, кто не успел слиться. А с другой стороны - проценты по грн депо начали падать и скоро упадут еще сильнее. Поэтому надо сейчас по-максимуму зайти в длинные грн депозиты, пока ставки еще высокие.
Навiщо комусь "зливатись"?.. Щоб зайти в папiр?.. Який в цьому сенс?.. Про яких аграрiiв мова, вони давно вже продали левову частку врожаю, на падаючому трендi. Якщо вiдсотки по грндепо впали, нащо в нього лiзти?.. Щоб девал болючiше вiдчути?..
Alex2006 написав:Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
У 2019 році Україна рекордно скоротила виробництво молока - до 9,69 млн тонн, або на 3,7%, українські переробники недоотримали 377,1 тисяч тонн сировини.
Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє прес-служба Асоціації виробників молока.
"Всі роки незалежності українська молочна галузь демонструє скорочення виробництва молока. Проте саме у 2019 році вперше зафіксували такі рекордні темпи падіння, коли загальний збір молока "не дотягнув" до позначки в 10 млн тонн. Причина – скорочення поголів’я дійних корів.
Так, підприємства вирізали корів через незрозумілу ситуацію із запровадженням ринку землі, неповні виплати компенсацій існуючих програм держпідтримки, а також чутки про суттєве їх скорочення у 2020. Через це деякі підприємства або повністю закрили молочний напрямок бізнесу, або максимально скоротили поголів’я, поки що низькопродуктивної худоби, для акумуляції коштів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наймасштабнішим скорочення виробництва сировинного молока було серед господарства населення, де падіння становило 4,6% - 339,3 тис тонн.