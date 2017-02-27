twin написав:Realist Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...
Все просто. Я вірю, що на момент закінчення депозиту я на отриману від обміну суму в гривні разом із відсотками зможу придбати більше валюти або в крайньому випадку - стільки же. Я вже писав. У випадку росту курсу, залежно від місяця закриття гривневого депозиту в мене є хедж від 25 грн/дол (середина квітня) до 27,5 (початок січня). Плюс оскільки стовпців кілька, то є можливість для маневрів та коригування % співвідношення $/грн в залежності від новинного фону. Я завжди тримав частину в гривні. Але в 2019 в липні змінив стратегію про що в якійсь мірі жалкую.
Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.
Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.
Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник
Тарился и по 1.76 и по 5, и по 8, и даже по 30.И если есть возможность, то почему не тариться?А у вас такую возможность могут забрать.Останетесь почетным вкладчиком Форвард-банка.Может быть вам даже диплом дадут вместе со справкой.
Вкладчик1234 написав:Оказалось, если из "системы" исключить коррупцию и кумовство - то от "системы" ничего не остаётся Что мы сейчас и наблюдаем
100500 +++++++++++!!!!!!!! ....але, як бачимо, декого це, навіть, тут(на форумі) зачіпає "за живе"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Несколько мыслей по текущему моменту. Никого не агитирую
1. Последний аукцион ОВГЗ показал, что снижение доходностей остановилось. Дальнейшего снижения скорее всего не будет. Это дно. 2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор. 3. Аукционы ОВГЗ уже не приводят к снижению курса. Мало того, курс может даже слегка подростать в эти дни.
Не знаю, выльется ли это в долгосрочную тенденцию, но первые сигналы появились. Если эти сигналы подтвердятся, это будет означать, что дно по курсу гривна/доллар пройдено и дальше только вверх.
ЗЫ. Внимательно следим за ставками по ОВГЗ, сроками размещения (особенно со стороны спроса).
смотри, как ты, пламенный разоблачатель факапов влады и прочая-прочая, одному парню денег заработали. 8 миллиардов. тут и никаких кумовьёв не потребовалось теперь вы не халявщики, а партнёры (с)
Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с экс-владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским компании ООО «Гаджибей»