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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35763577357835793580>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 187
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
35
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
14%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
27
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:08

  Realist написав:
  twin написав:Realist
Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...

Все просто.
Я вірю, що на момент закінчення депозиту я на отриману від обміну суму в гривні разом із відсотками зможу придбати більше валюти або в крайньому випадку - стільки же. Я вже писав. У випадку росту курсу, залежно від місяця закриття гривневого депозиту в мене є хедж від 25 грн/дол (середина квітня) до 27,5 (початок січня). Плюс оскільки стовпців кілька, то є можливість для маневрів та коригування % співвідношення $/грн в залежності від новинного фону.
Я завжди тримав частину в гривні. Але в 2019 в липні змінив стратегію про що в якійсь мірі жалкую.

Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:10

  Дед Мороз написав:Ничего вас горе—вкладчиков не лечит.Разные Надры,Михайловские и Крещатики.Затем начинаете бузить под НБУ с требованием вернуть курс 8.Сладкие вы.Как вас не кинуть?

Вы случайно не любитель украинской "фонды"? Закупайтесь, "как вас не кинуть?"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:13

  Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.

Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:20

  Яша написав:тас покупает 24.45.шок!

*Відправлено з Чату

Где такое ?
qwinta
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:22

А когда будет размещение овдп 7 леток, что курс вернется к ниже 24?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31

Межбанк +23 коп за сегодня. Думаю у многих сейчас пропадет желание сливать баксы и побежим ещё быстрее.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31

  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.

Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник :)

Тарился и по 1.76 и по 5, и по 8, и даже по 30.И если есть возможность, то почему не тариться?А у вас такую возможность могут забрать.Останетесь почетным вкладчиком Форвард-банка.Может быть вам даже диплом дадут вместе со справкой.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:35

  Вкладчик1234 написав:Оказалось, если из "системы" исключить коррупцию и кумовство - то от "системы" ничего не остаётся :)
Что мы сейчас и наблюдаем

100500 +++++++++++!!!!!!!!
....але, як бачимо, декого це, навіть, тут(на форумі) зачіпає "за живе"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:39

Несколько мыслей по текущему моменту. Никого не агитирую :)

1. Последний аукцион ОВГЗ показал, что снижение доходностей остановилось. Дальнейшего снижения скорее всего не будет. Это дно.
2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор.
3. Аукционы ОВГЗ уже не приводят к снижению курса. Мало того, курс может даже слегка подростать в эти дни.

Не знаю, выльется ли это в долгосрочную тенденцию, но первые сигналы появились.
Если эти сигналы подтвердятся, это будет означать, что дно по курсу гривна/доллар пройдено и дальше только вверх.

ЗЫ. Внимательно следим за ставками по ОВГЗ, сроками размещения (особенно со стороны спроса).
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:44

  Долярчик написав:100500 +++++++++++!!!!!!!!

тебе-то что с того, сердешный.

смотри, как ты, пламенный разоблачатель факапов влады и прочая-прочая, одному парню денег заработали.
8 миллиардов.
тут и никаких кумовьёв не потребовалось :)
теперь вы не халявщики, а партнёры (с)
Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с экс-владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским компании ООО «Гаджибей»

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

https://bank.gov.ua/news/all/rishennya- ... -prava-nbu
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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