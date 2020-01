Додано: Сер 22 січ, 2020 15:47

Вкладчик1234 написав: Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли.

Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегію, чтоб заработать.



7% чистыми в долларе (ОВГЗ) еще словилось к концу 2019. Уже это - история .... 7% чистыми в долларе (ОВГЗ) еще словилось к концу 2019. Уже это - история ....

