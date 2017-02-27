Вкладчик1234 написав:Я локально вышел из доллара, той долей, которую уже не было возможности куда-то пристроить, хотя бы от 5% годовых. Где были такие столбы - уже пополнил под фонд. Кое-где - даже выше Фонда.
А толку их было держать под 0,01% годовых, или дома?
Пока гривни от продажи лежат под 15% годовых в форварде. Даже если откуплю позже в ноль - ничего не потерял, и не заработал. Кроме опыта, который применится в дальнейшем. Например, открыть счета в более интересных оперативных банках.
1. Пипл хотел вчера продать, а сегодня откупить с 5% прибыли? Имейте терпение Гривна - это не биткоэн пока что. И не акции Теслы или AMD (кстати, было бы интересно иметь инструменты оперативной торговли "голубыми фишками" и технологическими конторами США)
2. Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.
Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли. Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.
Так что не скыглим. Дорого - не покупаем. Ждём "инвесторов" в "вечные" ОВГЗ и откупаем. Или аграриев.
У кого нервы шалят от движений в 5коп. на баксе - лучше наверно матрас
... от для чого так дратувати долароматрасників? - вони бідненкі, вже всі ноги стоптали/обпалили, танцюючи з бубном довкола вогню, щоб стартанула долярова рОкета... ... а вона, собака, носом землю риє...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.
Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник
Тарился и по 1.76 и по 5, и по 8, и даже по 30.И если есть возможность, то почему не тариться?А у вас такую возможность могут забрать.Останетесь почетным вкладчиком Форвард-банка.Может быть вам даже диплом дадут вместе со справкой.
У Вас справка есть, или "открытая дата"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Dimar написав:Несколько мыслей по текущему моменту. Никого не агитирую
1. Последний аукцион ОВГЗ показал, что снижение доходностей остановилось. Дальнейшего снижения скорее всего не будет. Это дно. 2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор. 3. Аукционы ОВГЗ уже не приводят к снижению курса. Мало того, курс может даже слегка подростать в эти дни.
Не знаю, выльется ли это в долгосрочную тенденцию, но первые сигналы появились. Если эти сигналы подтвердятся, это будет означать, что дно по курсу гривна/доллар пройдено и дальше только вверх.
ЗЫ. Внимательно следим за ставками по ОВГЗ, сроками размещения (особенно со стороны спроса).
Вы должны себе задать вопрос:кто эти таинственные нерезиденты,которые аккурат с прошлого января начали скупать ОВГЗ под 20 процентов.У Натальи Влащенко есть видео с интересным собеседником, который озвучил эту гоп- кампанию.И эта братия сейчас из этих ОВГЗ будет выходить.