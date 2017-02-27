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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3577357835793580>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 187
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
35
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
14%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
14%
27
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:44

  Вкладчик1234 написав:Я локально вышел из доллара, той долей, которую уже не было возможности куда-то пристроить, хотя бы от 5% годовых.
Где были такие столбы - уже пополнил под фонд. Кое-где - даже выше Фонда.

А толку их было держать под 0,01% годовых, или дома?

Пока гривни от продажи лежат под 15% годовых в форварде. Даже если откуплю позже в ноль - ничего не потерял, и не заработал. Кроме опыта, который применится в дальнейшем. Например, открыть счета в более интересных оперативных банках.

1. Пипл хотел вчера продать, а сегодня откупить с 5% прибыли? Имейте терпение :) Гривна - это не биткоэн пока что. И не акции Теслы или AMD (кстати, было бы интересно иметь инструменты оперативной торговли "голубыми фишками" и технологическими конторами США)

2. Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.

Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли.
Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.

Так что не скыглим. Дорого - не покупаем. Ждём "инвесторов" в "вечные" ОВГЗ и откупаем. Или аграриев.

У кого нервы шалят от движений в 5коп. на баксе - лучше наверно матрас

... от для чого так дратувати долароматрасників? :mrgreen:
- вони бідненкі, вже всі ноги стоптали/обпалили, танцюючи з бубном довкола вогню, щоб стартанула долярова рОкета... :mrgreen:
... а вона, собака, носом землю риє... :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:46

Долярчик , ну уж несколько дней как не риє.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:46

  Дед Мороз написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.

Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник :)

Тарился и по 1.76 и по 5, и по 8, и даже по 30.И если есть возможность, то почему не тариться?А у вас такую возможность могут забрать.Останетесь почетным вкладчиком Форвард-банка.Может быть вам даже диплом дадут вместе со справкой.

У Вас справка есть, или "открытая дата"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли.
Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.


7% чистыми в долларе (ОВГЗ) еще словилось к концу 2019. Уже это - история ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк 24,44/24,48 :shock: на чем растем?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ТАС вже скорегував прийом до 24,38
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:51

Ну и где эти советчики, которые предлагали не спешить покупать доллар па24? С такими темпами можно и до 26 добраться за неделю!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор.


Еще надо найти таких идиотов, чтобы под 10% вложиться на срок до года на растущем курсе доллара ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:53

  fin написав:Ну и где эти советчики, которые предлагали не спешить покупать доллар па24? С такими темпами можно и до 26 добраться за неделю!

А своя голова зачем?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:53

  Dimar написав:Несколько мыслей по текущему моменту. Никого не агитирую :)

1. Последний аукцион ОВГЗ показал, что снижение доходностей остановилось. Дальнейшего снижения скорее всего не будет. Это дно.
2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор.
3. Аукционы ОВГЗ уже не приводят к снижению курса. Мало того, курс может даже слегка подростать в эти дни.

Не знаю, выльется ли это в долгосрочную тенденцию, но первые сигналы появились.
Если эти сигналы подтвердятся, это будет означать, что дно по курсу гривна/доллар пройдено и дальше только вверх.

ЗЫ. Внимательно следим за ставками по ОВГЗ, сроками размещения (особенно со стороны спроса).
Вы должны себе задать вопрос:кто эти таинственные нерезиденты,которые аккурат с прошлого января начали скупать ОВГЗ под 20 процентов.У Натальи Влащенко есть видео с интересным собеседником, который озвучил эту гоп- кампанию.И эта братия сейчас из этих ОВГЗ будет выходить.
Дед Мороз
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