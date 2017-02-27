Вкладчик1234 написав:

Я локально вышел из доллара, той долей, которую уже не было возможности куда-то пристроить, хотя бы от 5% годовых.Где были такие столбы - уже пополнил под фонд. Кое-где - даже выше Фонда.А толку их было держать под 0,01% годовых, или дома?Пока гривни от продажи лежат под 15% годовых в форварде. Даже если откуплю позже в ноль - ничего не потерял, и не заработал. Кроме опыта, который применится в дальнейшем. Например, открыть счета в более интересных оперативных банках.1. Пипл хотел вчера продать, а сегодня откупить с 5% прибыли? Имейте терпениеГривна - это не биткоэн пока что. И не акции Теслы или AMD (кстати, было бы интересно иметь инструменты оперативной торговли "голубыми фишками" и технологическими конторами США)2. Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.Времена "10% безналоговых", или даже "5% налоговых" в баксе - прошли.Просто прийдётся занимать "активную" и "рисковую" стратегию, чтоб заработать.Так что не скыглим. Дорого - не покупаем. Ждём "инвесторов" в "вечные" ОВГЗ и откупаем. Или аграриев.У кого нервы шалят от движений в 5коп. на баксе - лучше наверно матрас