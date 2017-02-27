ruvex написав:
Чтобы сберечь нервы стоит все же делить сумму и растягивать удовольствие.
жизнь настолько интересна, жаль потерянного времени на мнимое удовольствие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:55
жизнь настолько интересна, жаль потерянного времени на мнимое удовольствие.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............22.01.2020.............23.01.2020
дата розрахунку............21.01.2020.............22.01.2020
Євро...............................26,9695.................26,9843
Долар США....................24,2586.................24,331
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После короткой паузы, с 10-15 до 10-45 подросли на 3 копейки. Опять сделали паузу и с 11-05 до 11-50 прибавили еще 4 копейки.
С 12-20 до 13-50, невзирая на обеденное время, выросли еще на 5 копеек. Восхождение происходило уверенно и монотонно. После короткой паузы рост ускорился, с 14-10 за час одолели 9 копеек. Потом наметился откат. Похоже, некоторые продавцы слишком увлеклись придерживанием валюты.
Официальный курс встретили котировками 24.4400 - 24.4800. За день выросли на 20 копейку относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Напомню, что вчера, после выходного в США в ночь с понедельника на вторник, доллары не заходили. Сегодня должна была зайти немного увеличенная порция, но она еще проходит валютный контроль и на МБ сможет появиться только завтра, если ее не захотят придержать после сегодняшнего ралли. Такой роли, как во времена обязательной продажи, разнобой выходных уже не играет, но сбрасывать его со счетов было бы не совсем правильно. Я бы предложил отложить панику на день или два
Этот день в истории:
2019 - 27.8958 (-5) -356
2018 - 28.8758 (+3) -454
2017 - 27.4285 (-2)
2016 - 24.7922 (+25)
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 22 січ, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58
А чё шок? Я же всех еще неделю назад предупредил, что среда-четверг будет локальным пиком по доллару в районе 24.75-24.85. Пока не дотянули немного, но еще день завтра есть. А потом на 10-15 копеек вниз 25-26 числа. Хотя не удивлюсь, если тот пост сразу же удалили по просьбе гривнепатриотов. Или ботов... Сегодня-завтра сливаю свои 3100 долларей, купленные за кредитные. В пятницу оглашу общий итог, если кому-то будет интересно.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:00
А чё шок? Я же всех еще неделю назад предупредил, что среда-четверг будет локальным пиком по доллару в районе 24.75-24.85. Пока не дотянули немного, но еще день завтра есть. А потом на 10-15 копеек вниз 25-26 числа. Хотя не удивлюсь, если тот пост сразу же удалили по просьбе гривнепатриотов. Или ботов... Сегодня-завтра сливаю свои 3100 долларей, купленные за кредитные. В пятницу оглашу общий итог, если кому-то будет интересно.
Валютный рынок в контексте ДС
Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было:
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 22 січ, 2020 16:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:03
и что ваш "убыток" уже превысил 10 долл в эквиваленте?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:04
В кассе супермаркета можно потерять в разы больше.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:05
приходите в 6 утра-ничего не потеряете
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:08
И даже так, это не два клика и 3 сек онлайн обмена. Но кто-то без шопинга также не мыслит жизни.
Думаю, что подобный хронометраж убивает жизненный процесс не меньше. Счастливые часов не наблюдают.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 22 січ, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:11
yuri_m
я не видел вашего сообщения, вам нужна отдельная ветка или выделить большим шрифтом
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:12
prodigy покупаем онлайн и получаем удовольствие от отобранной с любовью зелени что в банке что в магазинах zakaz.ua/метро/ашан/сельпо/make up/rozetka/panama
и зарабатываем далее во благо
Востаннє редагувалось VipeRock в Сер 22 січ, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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