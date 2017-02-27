Додано: Сер 22 січ, 2020 15:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............22.01.2020.............23.01.2020дата розрахунку............21.01.2020.............22.01.2020Євро...............................26,9695.................26,9843Долар США....................24,2586.................После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После короткой паузы, с 10-15 до 10-45 подросли на 3 копейки. Опять сделали паузу и с 11-05 до 11-50 прибавили еще 4 копейки.С 12-20 до 13-50, невзирая на обеденное время, выросли еще на 5 копеек. Восхождение происходило уверенно и монотонно. После короткой паузы рост ускорился, с 14-10 за час одолели 9 копеек. Потом наметился откат. Похоже, некоторые продавцы слишком увлеклись придерживанием валюты.Официальный курс встретили котировками 24.4400 - 24.4800. За день выросли на 20 копейку относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Напомню, что вчера, после выходного в США в ночь с понедельника на вторник, доллары не заходили. Сегодня должна была зайти немного увеличенная порция, но она еще проходит валютный контроль и на МБ сможет появиться только завтра, если ее не захотят придержать после сегодняшнего ралли. Такой роли, как во времена обязательной продажи, разнобой выходных уже не играет, но сбрасывать его со счетов было бы не совсем правильно. Я бы предложил отложить панику на день или дваЭтот день в истории:2019 - 27.8958 (-5) -3562018 - 28.8758 (+3) -4542017 - 27.4285 (-2)2016 - 24.7922 (+25)