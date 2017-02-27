Dimar написав:Несколько мыслей по текущему моменту. Никого не агитирую
1. Последний аукцион ОВГЗ показал, что снижение доходностей остановилось. Дальнейшего снижения скорее всего не будет. Это дно. 2. Спрос начал постепенно перетекать из длинных в более короткие ОВГЗ (!) - это важный индикатор. 3. Аукционы ОВГЗ уже не приводят к снижению курса. Мало того, курс может даже слегка подростать в эти дни. Не знаю, выльется ли это в долгосрочную тенденцию, но первые сигналы появились. Если эти сигналы подтвердятся, это будет означать, что дно по курсу гривна/доллар пройдено и дальше только вверх. ЗЫ. Внимательно следим за ставками по ОВГЗ, сроками размещения (особенно со стороны спроса).
Плюсую. Но есть вопрос - а если обликова таки пробьёт 10%? Что с доходностью будет?
Національний банк України 1 ч. · Менше однієї хвилини знадобилось сьогодні суддям Верховного Суду, щоб у нарадчій кімнаті ухвалити рішення про відхилення касаційної скарги Національного банку до компанії Ігоря Коломойського ТОВ «Гаджибей».
Коротко про справу
До націоналізації ПриватБанку, ексвласники банку та пов’язані з ними компанії (зокрема ТОВ «Гаджибей») поручились перед Національним банком власними статками та майном, що заборгованість за кредитами рефінансування буде погашена. Сьогодні обсяг такої заборгованості складає 7,6 млрд грн.
Що вимагав Національний банк у суді?
Національний банк задля погашення частини боргу, хотів стягнути заставне майне ТОВ «Гаджибей», а саме дві земельні ділянки у Одеській області. Загалом Національний банк у 2018 році подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів про стягнення коштів та заставного майна.
Що вирішив суд?
Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.
Чому ця справа є важливою?
Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань.
fin написав:Если бы 10! Еще один 0 дописать и еще пол нуля. Немало вообщем. Где эти заробитчане и аграрии с мвф?
Да успокойтесь,как только курс развернётся вниз,то начнутся крики и активное швыряние чепчиков вверх с лозунгами,как хорошо,что вчера слился дороже самой высокой продажи на лоха в аэропорту. Аграрии сейчас в спячке,вы хоть в окно выглядываете))) Пора бы уже привыкнуть и начать адекватно реагировать на происходящее?
По курсу,судя по кривой МБ начался микросаморазогрев,на отметке продажа выше 24.50 обозначил своё присутствие НБУ и тут же покатились вниз,но без фанатизма.
НБУ загнал курс на 24.50,что дальше? Отчёт бенефициару о выполненной работе и боковик?
Во вторник семилетки,чёрный ящик в студию((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.