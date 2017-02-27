rasmus написав:Народ, А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?
- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного? - убеждение, что цены никогда не станут ниже? - кто зарабатывает в долларе - понятное желание - забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)? - недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...
Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.
В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :
Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.
А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :
По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.
По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.
- Снижение инфляции - Снижение соотношения государственного долга к ВВП - Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте - Уменьшение долларизации экономики - Возможность удешевления кредитов
«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»
Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.
К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.
rasmus написав:Народ, А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?
- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного? - убеждение, что цены никогда не станут ниже? - кто зарабатывает в долларе - понятное желание - забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)? - недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...
Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.
В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :
Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.
А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :
По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.
По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.
- Снижение инфляции - Снижение соотношения государственного долга к ВВП - Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте - Уменьшение долларизации экономики - Возможность удешевления кредитов
«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»
Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.
К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.
С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн. При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд. МИНФИН от 24декабря 2019 года
Востаннє редагувалось vittore64501 в Сер 22 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.