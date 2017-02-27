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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 188
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
35
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
14%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Первый плохой звоночек по Привату...
как-то пох,а кто из здравых форумчан там свои держит? зачем тогда им этот форум? :roll: примат юзается пару тройку лет ка ОЧ,впихнуть ветхую валюту и т.п., и временные переказы ток,другого рацио не вижу.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 22 січ, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:52

  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.


В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :

  Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.


Ага, экспортеров они еще будут "жалеть" или делать вид что жалеют , когда эти "экспортеры" безбедно существовали и при курсе 8 , а теперь оборзели настолько что им уже скармивают продукты украинского производства, втрое дороже немецких

А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :

Из-за укрепления гривны государственный долг Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд) — Счетная палата

Ревальвация гривны или падение курса иностранных валют в Украине с начала 2019 года привело к тому, что гривневый эквивалент государственного долга Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд).


НБУ: Ревальвация гривны положительно влияет на экономику Украины

По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.

По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.

- Снижение инфляции
- Снижение соотношения государственного долга к ВВП
- Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте
- Уменьшение долларизации экономики
- Возможность удешевления кредитов

«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»

Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.

К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Маржу банки уменьшили до удивления
раньше широко было

подняли на приём сильно
что то знают?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:54

  Yuri_61 написав:банк аваль каждые полчаса чтоли менет курс!
что то знают?
уже 24,60 от себя !!!!

Саня,имеют право не раз в день давно уже,зачем ты ?
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:00

Я так понял, что в следующий вторник есть надежда на возврат курса в район 24?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Аграрии сейчас в спячке

Ну вот, еще один про аграриев.
Мало того, что осенью сдавали, так еще и весной будут?
Ну-ну...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:06

Как укрепление гривны убивает украинских производителей
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:08

  Surfer написав:
  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.


В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :

  Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.


Ага, экспортеров они еще будут "жалеть" или делать вид что жалеют , когда эти "экспортеры" безбедно существовали и при курсе 8 , а теперь оборзели настолько что им уже скармивают продукты украинского производства, втрое дороже немецких

А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :

Из-за укрепления гривны государственный долг Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд) — Счетная палата

Ревальвация гривны или падение курса иностранных валют в Украине с начала 2019 года привело к тому, что гривневый эквивалент государственного долга Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд).


НБУ: Ревальвация гривны положительно влияет на экономику Украины

По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.

По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.

- Снижение инфляции
- Снижение соотношения государственного долга к ВВП
- Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте
- Уменьшение долларизации экономики
- Возможность удешевления кредитов

«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»

Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.

К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.


С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн.
При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд. МИНФИН от 24декабря 2019 года
Востаннє редагувалось vittore64501 в Сер 22 січ, 2020 17:09, всього редагувалось 1 раз.
vittore64501
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:09

нифигасе заход нерезов - НБУ продал порядка 60 лимонов :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн.


какая разница для емитента гривны на сколько снижается эквивалент если реальная сумма долга в валюте остается неизменной ?
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