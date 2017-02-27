Додано: Сер 22 січ, 2020 17:25

Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.

Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.

“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.



Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.

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