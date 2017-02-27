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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3580358135823583

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 188
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
35
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
14%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20

  edvardd написав:нифигасе заход нерезов - НБУ продал порядка 60 лимонов :shock:

Ого, звідки такий попит в січні :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:21

НБУ же расширил возможность банков играть в валютные качели, и оценил в 400 млн.долларов. Вот банки и начали качать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:25

Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:25

  twin написав:
  edvardd написав:нифигасе заход нерезов - НБУ продал порядка 60 лимонов :shock:

Ого, звідки такий попит в січні :roll:

это не попит, а отсутствие предложения, рынок настроен на рост, и его выкупают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:31

Курси на зараз все все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Перший день дійсно девальвації!
Пересічні закінчили валюту на свята здавати. Доляру було малувато, а банки почали подвійні обʼєми заповнювати. Може хто знає, кому ще так валюта занадобилась? Підросли на 10-12 копійок за добу.

11:00
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Офіційні курси

Євро (₴ --> €) 26,9695 + 0,0148 = 26,9843 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,2586 + 0,0724 = 24,3310.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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