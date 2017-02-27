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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35823583358435853586>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 190
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
36
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:45

:arrow:
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 22 січ, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:45

  Surfer написав:
  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.


В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :

  Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.


Ага, экспортеров они еще будут "жалеть" или делать вид что жалеют , когда эти "экспортеры" безбедно существовали и при курсе 8 , а теперь оборзели настолько что им уже скармивают продукты украинского производства, втрое дороже немецких

А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :

Из-за укрепления гривны государственный долг Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд) — Счетная палата

Ревальвация гривны или падение курса иностранных валют в Украине с начала 2019 года привело к тому, что гривневый эквивалент государственного долга Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд).


НБУ: Ревальвация гривны положительно влияет на экономику Украины

По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.

По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.

- Снижение инфляции
- Снижение соотношения государственного долга к ВВП
- Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте
- Уменьшение долларизации экономики
- Возможность удешевления кредитов

«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»

Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.

К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.
Я например, типичный доллароматрасник, но мне бы хотелось, чтобы в этом году доллар еще пообесценивался,а не укреплялся. Почему? Потому что с моим мешком гривен я куплю больше баксов по курсу скажем 24 чем по 25!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:47



Ага, та еще аналитека :mrgreen:
Дочитал что на первом месте по импорту у нас самолеты, дальше не читал

Наиболее активно растущий импорт в Украину

Товар Млн $ % роста по сравнению с 01-10. 2018
Самолеты и другие летательные апаараты 128 237
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:52

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:банк аваль каждые полчаса чтоли менет курс!
что то знают?
уже 24,60 от себя !!!!

Саня,имеют право не раз в день давно уже,зачем ты ?


Саня -єто кто? Оксана?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:58

  fin написав:Я например, типичный доллароматрасник, но мне бы хотелось, чтобы в этом году доллар еще пообесценивался,а не укреплялся. Почему? Потому что с моим мешком гривен я куплю больше баксов по курсу скажем 24 чем по 25!


откуда дровишки(мешки)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:03

У грудні промисловість України впала на 8.3%

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Про це повідомляє прес-служба Держстатистики.

В порівнянні з 2018 роком виробництво електронних станків впало на 16%, текстильне виробництво майже на 10%, металургійне на 3,1%.

Виробництво у хімічній промисловості виросло на 3-5%

У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/22/656135/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:06

  zzzzzz написав:
  twin написав:
  zzzzzz написав:
НБУ же расширил возможность банков играть в валютные качели, и оценил в 400 млн.долларов. Вот банки и начали качать.


Точно, збільшення лімітів, банки прокинулись, набирають. Коли наберуть відкотимо.


Основные бюджетные платежи идут в 25-х числах. Посмотрим.


Лимиты подняли с 20.01. Сегодня стрельнуло почти на 1% (от дневного минимума до максимума) - только на новости о проигрыше кассации НБУ в ВС по ПБ?
И это стоило НБУ 60(?) лямов
Интересно, какая амплитуда будет и куда кривая вывезет после ударной новостной серии следующей недели - 28, 30, 31.01?
Если НБУ декларировал, что это "послабление" позволит сглаживать колебания за счет позиций самих банков, то не должен палить резервы уже на 1-й день активной работы в новом режиме, а дать "поколебаться", хоть до 2% в день - нет?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:07

Сахар в декабре -47,5% за год -16,8%
Падение производства сигарет в декабре 16% за весь год 18,4%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Володимир Олександрович в Давосі анонсував, правда на словах, 5-ти річні податкові канікули інвесторам. Тепер як ломонуться з валютою:))
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:08

  prodigy написав:
  fin написав:Я например, типичный доллароматрасник, но мне бы хотелось, чтобы в этом году доллар еще пообесценивался,а не укреплялся. Почему? Потому что с моим мешком гривен я куплю больше баксов по курсу скажем 24 чем по 25!


откуда дровишки(мешки)
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