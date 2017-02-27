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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:08
matroSkin написав:
Если НБУ декларировал, что это "послабление" позволит сглаживать колебания за счет позиций самих банков, то не должен палить резервы уже на 1-й день активной работы в новом режиме, а дать "поколебаться", хоть до 2% в день - нет?
Начало колебаний в 1% лучше загасить малой кровью, чем потом гасить большими объемами.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:09
fin написав:
Я так понял, что в следующий вторник есть надежда на возврат курса в район 24?
призрачная надежда есть, но наверное не дотянем
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:11
yuri_m написав:
Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было:
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25....
не понял почему выходные дни такие определяющие у вас выходят?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:13
Вкладчик1234 написав:
Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.
а зачем складировать? Я отнес лишнюю зелень под 4.5 грязными, вполне нормальный вариант.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:18
zzzzzz написав:
Первый плохой звоночек по Привату...
Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.
Вот это звучит как минимум логично.
Пусть юристы поправят, если я ошибаюсь.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:23
Realist написав: twin написав:Realist
Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...
Все просто.
Я вірю
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:37
Proofy написав:
а зачем складировать? Я отнес лишнюю зелень под 4.5 грязными, вполне нормальный вариант.
Для депозита это маловато. Да и варианты остаются всё стремнее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:44
zzzzzz написав: matroSkin написав:
Если НБУ декларировал, что это "послабление" позволит сглаживать колебания за счет позиций самих банков, то не должен палить резервы уже на 1-й день активной работы в новом режиме, а дать "поколебаться", хоть до 2% в день - нет?
Начало колебаний в 1% лучше загасить малой кровью, чем потом гасить большими объемами.
Это если иметь целью плавно ходящий/предсказуемый курс. Я это решение (про расширение лимитов) воспринял как бэд эскюз от НБУ: сопротивляться дальше давлению переставить ценник повыше, уже в январе (про 24.5 говорили, как временную цель), видимо, уже не могли.
А ничего лучшего, чем "отпустить совсем" и перевести стрелки на банки-спекулянты, сохранив "независимость и последовательность политики", как свой фетиш (а заодно - требование МВФ), не придумали. Не очень понятно, зачем тогда срочно гасить.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:45
Вкладчик1234
Для депозита в Украине 4,5 мало??
Это какой то запредельный риск, кого они кредитуют в долларе чтобы покрыть разницу?
Или просто загоняют бабки в ОВГЗ или афилированным структурам
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:49
Amat написав:
В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.
Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:
Молодец, держи нас в курсе. Я тоже заметил данную закономерность, но нам (форуму) нужен же индикатор
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