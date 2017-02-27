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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3583358435853586>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 190
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
36
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:08

  matroSkin написав:Если НБУ декларировал, что это "послабление" позволит сглаживать колебания за счет позиций самих банков, то не должен палить резервы уже на 1-й день активной работы в новом режиме, а дать "поколебаться", хоть до 2% в день - нет?


Начало колебаний в 1% лучше загасить малой кровью, чем потом гасить большими объемами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:09

  fin написав:Я так понял, что в следующий вторник есть надежда на возврат курса в район 24?
призрачная надежда есть, но наверное не дотянем
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:11

  yuri_m написав:Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было:
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25....
не понял почему выходные дни такие определяющие у вас выходят?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:13

  Вкладчик1234 написав:
Складировать "зеленый матрас" - так себе стратегия. Помимо краж, грибка и фальшивок - есть и инфляция доллара. Так или иначе, желающие приумножить "матрас", будут вынуждены обменивать его "части" или на гривну, или на акции теслы, или на биткоэн, и т.д. С целью вернуться в бакс позже, но уже приумножив.

а зачем складировать? Я отнес лишнюю зелень под 4.5 грязными, вполне нормальный вариант.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:18

  zzzzzz написав:Первый плохой звоночек по Привату...


Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.


Вот это звучит как минимум логично.
Пусть юристы поправят, если я ошибаюсь.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:23

  Realist написав:
  twin написав:Realist
Можливо я чогось не розумію, але з такими очікуваннями навіщо було заходити в грн на 30%? Я ще розумію свіжу грн складати десь на рахунку, але цільово збільшити частку за рахунок здачі валюти...

Все просто.
Я вірю
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:37

  Proofy написав:а зачем складировать? Я отнес лишнюю зелень под 4.5 грязными, вполне нормальный вариант.

Для депозита это маловато. Да и варианты остаются всё стремнее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:44

  zzzzzz написав:
  matroSkin написав:Если НБУ декларировал, что это "послабление" позволит сглаживать колебания за счет позиций самих банков, то не должен палить резервы уже на 1-й день активной работы в новом режиме, а дать "поколебаться", хоть до 2% в день - нет?


Начало колебаний в 1% лучше загасить малой кровью, чем потом гасить большими объемами.


Это если иметь целью плавно ходящий/предсказуемый курс. Я это решение (про расширение лимитов) воспринял как бэд эскюз от НБУ: сопротивляться дальше давлению переставить ценник повыше, уже в январе (про 24.5 говорили, как временную цель), видимо, уже не могли.
А ничего лучшего, чем "отпустить совсем" и перевести стрелки на банки-спекулянты, сохранив "независимость и последовательность политики", как свой фетиш (а заодно - требование МВФ), не придумали. Не очень понятно, зачем тогда срочно гасить.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:45

Вкладчик1234
Для депозита в Украине 4,5 мало??
Это какой то запредельный риск, кого они кредитуют в долларе чтобы покрыть разницу?
Или просто загоняют бабки в ОВГЗ или афилированным структурам :)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:49

  Amat написав:В общем, у меня как всегда..
Если я покупаю у.е. - курс вниз.
Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.

Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:


Молодец, держи нас в курсе. Я тоже заметил данную закономерность, но нам (форуму) нужен же индикатор :)
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