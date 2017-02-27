RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3583358435853586

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 190
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
36
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:51

  Moneta написав:У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.


Сомик обещал не больше 5 процентов :wink:

Странно, - 8,3 % никого в правительстве не тревожит, абсолютно, так и надо. :roll:
Бедного Петра Алексеевича уже бы пинали ногами, а тут приоритеты сменились, ставятся задачи Зеленским перед Премьером -
- сделать справедливые зарплаты министрам
- разделить четыре министерства на восемь

Ау, это всё классно, справедливые зарплаты министрам, отдельно министерство культуры и отдельно министерство спорта, супер. А что с выполнением бюджета будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14860
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3894 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:А-Банк не хотел выдавать депозит Монобанка через свою касу ссылаясь на технический сбой , сегодня снял в ТАС без проблем .


Уже довольно интересная тема...
Кругом, нищета, однако,монобанк, умнички, Слава Гороховскому, путем ухода от 2-3 процентов эквайринга - дал возможность чуть-чуть сэкономить народу на
- остаток по текущей карте -10 процентов,
- скидки по тратам в торговосервисной сети выше обычных,
- для расчетов по карте, пока лучшего варианта, я не видел...

Это грамотные пацаны из бывшего Привата...
Меня младшенькая подписала...
Подсчитал, подумал, согласился....
:lol: :wink:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 21.01.17
Подякував: 924 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:57

  Hotab написав:Долярчик , ну уж несколько дней как не риє.

... декілка днів... :D
- а те, що майже, цілий минулий рік рОкета "рила носом" - це так, дрібниці? :mrgreen:

п. с.
...цікаво, скільки мені вже з літа накапало % з гривнедепо :D ...- мабуть, щоб % по гривнедепо = 0, потрібно, на моменті, курс десь 27-28 :lol:
... "а ево все нет!" © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7465
З нами з: 19.10.15
Подякував: 494 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:04

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Первый плохой звоночек по Привату...


Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.


Вот это звучит как минимум логично.
Пусть юристы поправят, если я ошибаюсь.



Владимир, ну ты же умный человек. Ну прочитай новость полностью.

"Зазначимо, що під час подання позову Національний банк керувався нормами, зокрема Закону України "Про Національний банк України". Так, Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення.

Крім того, Верховний Суд неодноразово вказував, що право безспірного списання коштів з рахунків ПриватБанку не є обов'язком НБУ, тому жодним чином не виключає та не може виключати визначене законом право на звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема в судовому порядку. Така правова позиція була чітко зазначеною у спорах з аналогічними правовідносинами (у постановах Верховного Суду від 03.07.2018 у справах № 910/15475/17 та № 910/15408/17, а також у постанові від 26.09.2018 у справі № 910/16978/17). "


https://bank.gov.ua/news/all/rishennya- ... aJ-5PJNkoM
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36895
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3549 раз.
Подякували: 8578 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
  #<1 ... 3583358435853586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Сибарит, user412, zzzzzz, дарий і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1658, 1659, 1660
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16594 2054314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 19:01
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
345 55490
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 00:43
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499353
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.