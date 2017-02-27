Moneta написав:У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.
Сомик обещал не больше 5 процентов
Странно, - 8,3 % никого в правительстве не тревожит, абсолютно, так и надо. Бедного Петра Алексеевича уже бы пинали ногами, а тут приоритеты сменились, ставятся задачи Зеленским перед Премьером - - сделать справедливые зарплаты министрам - разделить четыре министерства на восемь
Ау, это всё классно, справедливые зарплаты министрам, отдельно министерство культуры и отдельно министерство спорта, супер. А что с выполнением бюджета будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав:А-Банк не хотел выдавать депозит Монобанка через свою касу ссылаясь на технический сбой , сегодня снял в ТАС без проблем .
Уже довольно интересная тема... Кругом, нищета, однако,монобанк, умнички, Слава Гороховскому, путем ухода от 2-3 процентов эквайринга - дал возможность чуть-чуть сэкономить народу на - остаток по текущей карте -10 процентов, - скидки по тратам в торговосервисной сети выше обычных, - для расчетов по карте, пока лучшего варианта, я не видел...
Это грамотные пацаны из бывшего Привата... Меня младшенькая подписала... Подсчитал, подумал, согласился....
Стыдно..., а шо робыть?
Востаннє редагувалось дарий в Сер 22 січ, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zzzzzz написав:Первый плохой звоночек по Привату...
Суд вирішив, що Національний банк задля погашення боргу може здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків ПриватБанку.
Вот это звучит как минимум логично. Пусть юристы поправят, если я ошибаюсь.
Владимир, ну ты же умный человек. Ну прочитай новость полностью.
"Зазначимо, що під час подання позову Національний банк керувався нормами, зокрема Закону України "Про Національний банк України". Так, Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення.
Крім того, Верховний Суд неодноразово вказував, що право безспірного списання коштів з рахунків ПриватБанку не є обов'язком НБУ, тому жодним чином не виключає та не може виключати визначене законом право на звернення стягнення на предмет іпотеки, зокрема в судовому порядку. Така правова позиція була чітко зазначеною у спорах з аналогічними правовідносинами (у постановах Верховного Суду від 03.07.2018 у справах № 910/15475/17 та № 910/15408/17, а також у постанові від 26.09.2018 у справі № 910/16978/17). "
freeze написав: Сомик обещал не больше 5 процентов
У нас все правительства как субстанция в оболонке,дают кредиты и сырьё на подъёме значит балдеем.
Цены на сталь и пшеницу вгору,значит можно минимальную пенсию поднять на 10% за год, дальше по нарастающей покращень вылазит один перец и торжественно открывает\перерезает ленточку при входе в садик с безвизом,который строили 5 лет несколько правительств.
Немного прикрутили контрабанду сигарет в Европу и подняли акцизы,то у нас производство обвалилось.
Думаю нас вытянет за уши сельское хозяйство,перекроет минус металлургии и смежников,с\х та отрасль в которую пошли инвестиции,результат на лицо,лет 10 подряд рекордные урожаи.
Так что на горизонте экономическое болото с громкими заголовками и опять анонс сенсаций.
Я бы продаж железку ярдов за 30-40 евро и погасил бы более 50% долгов,всё равно эффект от госмонополии сомнителен,цены на электрички уже догоняют маршрутки,цены на дальние поезда скоро догонят аэролоукосты,а убытки 12 ярдов за год уже 2 года подряд. Где логика брат?(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Amat написав:В общем, у меня как всегда.. Если я покупаю у.е. - курс вниз. Вчера вот здал у.е. - курс вверх пошел.
Походу игра на курсовых качелях это таки не мой спорт (-:
Молодец, держи нас в курсе. Я тоже заметил данную закономерность, но нам (форуму) нужен же индикатор
Это даже не прикол Даже 50 на 50 работают не в сторону Умных!
А это нифига и не прикол. Мне благодаря этим укрепляторам, стоимость начального образования ребенка в 2019-20 годах обходится на 30% дороже, так же как и гросери шопинг. Так что , девальвации быть, ей нельзя не быть!