Додано: Сер 22 січ, 2020 19:13

freeze написав:

Сомик обещал не больше 5 процентов



Сомик обещал не больше 5 процентов

У нас все правительства как субстанция в оболонке,дают кредиты и сырьё на подъёме значит балдеем.Цены на сталь и пшеницу вгору,значит можно минимальную пенсию поднять на 10% за год, дальше по нарастающей покращень вылазит один перец и торжественно открывает\перерезает ленточку при входе в садик с безвизом,который строили 5 лет несколько правительств.Немного прикрутили контрабанду сигарет в Европу и подняли акцизы,то у нас производство обвалилось.Думаю нас вытянет за уши сельское хозяйство,перекроет минус металлургии и смежников,с\х та отрасль в которую пошли инвестиции,результат на лицо,лет 10 подряд рекордные урожаи.Так что на горизонте экономическое болото с громкими заголовками и опять анонс сенсаций.Я бы продаж железку ярдов за 30-40 евро и погасил бы более 50% долгов,всё равно эффект от госмонополии сомнителен,цены на электрички уже догоняют маршрутки,цены на дальние поезда скоро догонят аэролоукосты,а убытки 12 ярдов за год уже 2 года подряд.Где логика брат?(с).