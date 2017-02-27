Яша написав: тас покупает 24.45.шок!



*Відправлено з Чату тас покупает 24.45.шок!

Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25....

А чё шок? Я же всех еще неделю назад предупредил, что среда-четверг будет локальным пиком по доллару в районе 24.75-24.85. Пока не дотянули немного, но еще день завтра есть. А потом на 10-15 копеек вниз 25-26 числа. Хотя не удивлюсь, если тот пост сразу же удалили по просьбе гривнепатриотов. Или ботов... Сегодня-завтра сливаю свои 3100 долларей, купленные за кредитные. В пятницу оглашу общий итог, если кому-то будет интересно.Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было: