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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:23
ходять слухи що мінфін сьоьгодні виторгував 1.250 млрд євро під 4.375% на 10 років
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:24
antey1969 написав: zzzzzz написав:
Сахар в декабре -47,5% за год -16,8%
Падение производства сигарет в декабре 16% за весь год 18,4%
Надо еще в два раза поднять акцизы на сигареты.
Народ на рынках уже начал табачком-самосадом торговать
Не начал, а с лета 2019 успешно продолжает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:27
antey1969 написав: zzzzzz написав:
Сахар в декабре -47,5% за год -16,8%
Падение производства сигарет в декабре 16% за весь год 18,4%
Надо еще в два раза поднять акцизы на сигареты.
Народ на рынках уже начал табачком-самосадом торговать
Дело не столько в акцизе,сколько в контрафакте.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:38
Осталось понять уровень расхода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...
Востаннє редагувалось дарий
в Сер 22 січ, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:48
дарий написав:
Осталось понять уровень дохода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...
Кто на ком стоял ?
Ситуация с сигаретами - это результат законопроекта 1049 от Холодова.
Табачные компании снизили или остановили производство.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:50
Вкладчик1234 написав:
Оказалось, если из "системы" исключить коррупцию и кумовство - то от "системы" ничего не остаётся
Что мы сейчас и наблюдаем
А где чего исключили? Это со слов самокатчика? Так оно сказало что не могут преодолеть!
Пока вижу что к коррупции и кумовству добавилось квартальство!
Может потому и трещит всё? Боливар троих не тянет?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:50
pesikot написав: дарий написав:
Осталось понять уровень дохода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...
Кто на ком стоял ?
Ситуация с сигаретами - это результат законопроекта 1049 от Холодова.
Табачные компании снизили или остановили производство.
Дефицита на рынке нет. Все торговые марки представлены в любой точке продажи.Законопроект Холодова откатили назад. Он не прошел. А вот контрафакт цветет и пахнет.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:55
А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:58
дарий написав:
А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....?
...Поручик Ржевский! Молчать!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:06
Сейчас сливать по 24.4 или ждать 24.8?
yuri_m написав: Яша написав:
тас покупает 24.45.шок!*Відправлено з Чату
А чё шок? Я же всех еще неделю назад предупредил, что среда-четверг будет локальным пиком по доллару в районе 24.75-24.85. Пока не дотянули немного, но еще день завтра есть. А потом на 10-15 копеек вниз 25-26 числа. Хотя не удивлюсь, если тот пост сразу же удалили по просьбе гривнепатриотов. Или ботов... Сегодня-завтра сливаю свои 3100 долларей, купленные за кредитные. В пятницу оглашу общий итог, если кому-то будет интересно.Валютный рынок в контексте ДС
Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было:
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25....
Я не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс
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