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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3585358635873588>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 190
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
36
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:23

ходять слухи що мінфін сьоьгодні виторгував 1.250 млрд євро під 4.375% на 10 років
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:24

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Сахар в декабре -47,5% за год -16,8%
Падение производства сигарет в декабре 16% за весь год 18,4%

Надо еще в два раза поднять акцизы на сигареты.
Народ на рынках уже начал табачком-самосадом торговать

Не начал, а с лета 2019 успешно продолжает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:27

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Сахар в декабре -47,5% за год -16,8%
Падение производства сигарет в декабре 16% за весь год 18,4%

Надо еще в два раза поднять акцизы на сигареты.
Народ на рынках уже начал табачком-самосадом торговать


Дело не столько в акцизе,сколько в контрафакте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Осталось понять уровень расхода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...
Востаннє редагувалось дарий в Сер 22 січ, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:48

  дарий написав:Осталось понять уровень дохода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...

Кто на ком стоял ?

Ситуация с сигаретами - это результат законопроекта 1049 от Холодова.
Табачные компании снизили или остановили производство.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:50

  Вкладчик1234 написав:Оказалось, если из "системы" исключить коррупцию и кумовство - то от "системы" ничего не остаётся :)
Что мы сейчас и наблюдаем

А где чего исключили? Это со слов самокатчика? Так оно сказало что не могут преодолеть!
Пока вижу что к коррупции и кумовству добавилось квартальство!
Может потому и трещит всё? Боливар троих не тянет?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:50

  pesikot написав:
  дарий написав:Осталось понять уровень дохода государства на эту одну сигарету, при его доходах на оную...

Кто на ком стоял ?

Ситуация с сигаретами - это результат законопроекта 1049 от Холодова.
Табачные компании снизили или остановили производство.


Дефицита на рынке нет. Все торговые марки представлены в любой точке продажи.Законопроект Холодова откатили назад. Он не прошел. А вот контрафакт цветет и пахнет.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....? :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:58

  дарий написав:А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....? :oops:

...Поручик Ржевский! Молчать!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:06

  yuri_m написав:
  Яша написав:тас покупает 24.45.шок!

*Відправлено з Чату

А чё шок? Я же всех еще неделю назад предупредил, что среда-четверг будет локальным пиком по доллару в районе 24.75-24.85. Пока не дотянули немного, но еще день завтра есть. А потом на 10-15 копеек вниз 25-26 числа. Хотя не удивлюсь, если тот пост сразу же удалили по просьбе гривнепатриотов. Или ботов... Сегодня-завтра сливаю свои 3100 долларей, купленные за кредитные. В пятницу оглашу общий итог, если кому-то будет интересно.

Валютный рынок в контексте ДС

Ссылка правда почему-то кривоватая, немного не на тот идет... Придется цитату тогда, 17 января дело было:
Да легко! До среды растем к 24.75-24.85, а в четверг-пятницу стоим почти на месте около 24.70-24.75. В субботу курс просядет вниз относительно пятницы на 10-15 копеек. С воскресенья снова вверх в сторону 25....



Сейчас сливать по 24.4 или ждать 24.8? :?: :?:

Я не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс :lol: :lol:
proftpd66
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