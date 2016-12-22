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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3585358635873588

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 190
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
36
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:11

  zzzzzz написав:
Дефицита на рынке нет. Все торговые марки представлены в любой точке продажи.Законопроект Холодова откатили назад. Он не прошел. А вот контрафакт цветет и пахнет.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Ничего не откатили.
Производство упало
Не в контрафакте дело. Смотри шире
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14

а я сьогодні псіхонув...- прикупив трішки доларів...(((
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14

pesikot

Президент его не подписал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:21

Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс
proftpd66

 
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Вот умничка!
Поздравляю!!!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:29

  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%

на родий в долгосроке посмотрите, очень удивитесь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%


Надеюсь, зззз-т успел Им затариться.... :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:34

  zzzzzz написав:pesikot

Президент его не подписал.

Но не откатил.
Давайте будем, точно излагать термины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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