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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:11
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
zzzzzz написав:
Дефицита на рынке нет. Все торговые марки представлены в любой точке продажи.Законопроект Холодова откатили назад. Он не прошел. А вот контрафакт цветет и пахнет.
Ничего не откатили.
Производство упало
Не в контрафакте дело. Смотри шире
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14
а я сьогодні псіхонув...- прикупив трішки доларів...(((
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14
pesikot
Президент его не подписал.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:21
Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:27
proftpd66 написав:
не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс
proftpd66
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Вот умничка!
Поздравляю!!!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:29
zzzzzz написав:
Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
на родий в долгосроке посмотрите, очень удивитесь...
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edvardd
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:34
zzzzzz написав:pesikot
Президент его не подписал.
Но не откатил.
Давайте будем, точно излагать термины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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ЛОБ
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