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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3586358735883589>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 191
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:11

  zzzzzz написав:
Дефицита на рынке нет. Все торговые марки представлены в любой точке продажи.Законопроект Холодова откатили назад. Он не прошел. А вот контрафакт цветет и пахнет.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Ничего не откатили.
Производство упало
Не в контрафакте дело. Смотри шире
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14

а я сьогодні псіхонув...- прикупив трішки доларів...(((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:14

pesikot

Президент его не подписал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:21

Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс
proftpd66

 
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Вот умничка!
Поздравляю!!!
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:29

  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%

на родий в долгосроке посмотрите, очень удивитесь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%


Надеюсь, зззз-т успел Им затариться.... :D :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:34

  zzzzzz написав:pesikot

Президент его не подписал.

Но не откатил.
Давайте будем, точно излагать термины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:38

  Surfer написав:
  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.


В целом все правильно вы написали. А в первом пункте львиная доля истины воплей обиженных от гривнеукрепляжа доллароматрасников. У них же единый фетиш обесценивается. И Будут тянуть сову на глобус оправдывая не мыслимое, в каждом подскоке видя ракету, которая уже второй год все никак не взлетает и мерещится им в каждом шорохе, лайкая друг друга по очереди за подобную несусветную чушь, только потому что все в одном баркасе, напичканном зеленью идут на дно :

  Realist написав:Також не забувайте про зовнішній борг. Чим більше ми позичимо в гривні і чим вище буде курс - тим легше віддавати.


Ага, экспортеров они еще будут "жалеть" или делать вид что жалеют , когда эти "экспортеры" безбедно существовали и при курсе 8 , а теперь оборзели настолько что им уже скармивают продукты украинского производства, втрое дороже немецких

А теперь что говорят специалисты и официальные источники (и это данные только за октябрь прошлого года), здесь когда то приводил цитату, кажется Смолия, что каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн. и далее :

Из-за укрепления гривны государственный долг Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд) — Счетная палата

Ревальвация гривны или падение курса иностранных валют в Украине с начала 2019 года привело к тому, что гривневый эквивалент государственного долга Украины уменьшился на 100 млрд грн ($4 млрд).


НБУ: Ревальвация гривны положительно влияет на экономику Украины

По мнению руководства Национального банка укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику Украины. «Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными», — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря.

По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики. «Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример», — подчеркнул Сологуб.

- Снижение инфляции
- Снижение соотношения государственного долга к ВВП
- Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте
- Уменьшение долларизации экономики
- Возможность удешевления кредитов

«Снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке и это четко можно увидеть, — объясняет Сологуб. — Разрыв в заработной плате между Украиной и другими странами значительно сократился и это также положительное следствие. Страна за 4 года смогла снизить соотношение государственного долга к ВВП с 90 до почти 50%. У нас достаточно долларизованная экономика и ревальвация положительно на это влияет»

Он подчеркнул, что немногие страны смогли достичь таких результатов.

К тому же, руководство НБУ отметил, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики. «Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию», — говорит Дмитрий Сологуб.


Если мы считает в долларах, цена увеличилась!
Девушки легкого поведения вряд ли будут цену уменьшать. 2600 это было сотка, а сейчас 2300. Если курс 23.00.

то что это за покращеная?

В магазинах никто цену не уменьшает. Уменьшают только контерабандисты, которые, берут в баксах, за что им огромное спасибо
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:00

  proftpd66 написав:

Сейчас сливать по 24.4 или ждать 24.8? :?: :?:

Я не успел продать по 24.15, спал целый день, можно проспать всю жизнь, проснутся и слить бакс :lol: :lol:

Ты когда с другом-подругой пойдёшь в опочивальню,НЕ ЗАБУДЬ У НАС СПРОСИТЬ -одевать презерватив аль нет :)
сірий
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