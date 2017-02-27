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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:16
Недавно пытался купить монету из платины (самую маленькую) для подарка..
Ньюаукшкин - лучший вариант для подобного..
Не Було!!!!
В итоге, пришлось, на ОЛХ....
Но, то таке.
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дарий
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:18
zzzzzz написав:
Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
Палладиевые ложки наше вфсё!
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komp
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:52
дарий написав:
Недавно пытался купить монету из платины (самую маленькую) для подарка..
Ньюаукшкин - лучший вариант для подобного..
Не Було!!!!
В итоге, пришлось, на ОЛХ....
Но, то таке.
Не боитесь, что то фуфло?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:54
komp написав: zzzzzz написав:
Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%
Палладиевые ложки наше вфсё!
Поздно. Серебро сейчас надо тарить.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:55
stryzhko написав:
Володимир Олександрович в Давосі анонсував, правда на словах, 5-ти річні податкові канікули інвесторам. Тепер як ломонуться з валютою:))
Омелян не так оптимістично дивиться на цю поїздку
Інвесторів цікавить верховенство права, коли їх інвестиції захищені законом.
І одне рішення Баришівського чи Верховного суду здатне перекреслити річні зусилля і переговори.
Один рейд СБУ, ОПУ чи НАБУ здатен зупинити всі інвестиції.
«Ніколи не було такого раніше і ось сьогодні знову трапилося». Чи Ви гадаєте, інвестори або МВФ не в курсі сьогоднішнього рішення Верховного суду по Приватбанку?!
Взагалі-то, тематика цьогорічного Давоського форуму присвячена екології. Трампа розкритикували за відсутність належного висвітлення екологічної тематики.
З десяти спроб, знайдіть це питання в промові Зеленського? Ну, окрім того, що «перепост промови Грети не вирішать екологічну проблему».
Міг би розповісти про бум альтернативної енергетики в Україні і що держава не переглядатиме існуючі умови. Або переглядатиме. Це питання зараз багатьох хвилює.
Або показати мастер-клас як вирішувати екологічні проблеми на прикладі Криворіжсталі.
Якби Зеленський в Давосі зустрівся з Трампом, а в Ізраїлі з Путіним - було б про що поговорити. Але, на жаль, українсько-американські повноцінні переговори не відбулися. Зате російська сторона повідомила, що «отримала запит Києва на президентську зустріч, але через щільний графік Путіна ще не підтверджує її».
Допрацювалися... просимо про зустріч з власним вбивцею.
Інші двосторонні зустрічі Президента не вражають. Нарешті зустрівся з Нідерландами, традиційні зустрічі з ЄБРР і МВФ. До речі, де нові програма і кредит? Ще ж наприкінці 2019 «отримали»?!
А юрба слуг, яка за підтримки спонсорів прибула в «елітний Трускавець» для чергових курсів - відверто потішила. Туризм і зарплати - наше все! Для себе, рідних, звісно.
Для невтаємничених поясню, що доступ на територію форуму мають одиниці. На кожну країну видають максимум 5-10 перепусток. Всі інші просто тиняються вздовж огорожі або сидять з розумним виглядом в Українському домі.
Сподіваюся, без оргій.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:03
hxbbgaf написав:
Поздно. Серебро
сейчас надо тарить.
...особливо там, де за нього дають кешбек!(8%ТИЖНЕВИХ)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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