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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3586358735883589

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 191
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Недавно пытался купить монету из платины (самую маленькую) для подарка..

Ньюаукшкин - лучший вариант для подобного..
Не Було!!!!
В итоге, пришлось, на ОЛХ....
Но, то таке.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:18

  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%

Палладиевые ложки наше вфсё!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Святого - не трож!!! :lol:
Это вотчина Либо! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:52

  дарий написав:Недавно пытался купить монету из платины (самую маленькую) для подарка..

Ньюаукшкин - лучший вариант для подобного..
Не Було!!!!
В итоге, пришлось, на ОЛХ....
Но, то таке.

Не боитесь, что то фуфло?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:54

  komp написав:
  zzzzzz написав:Сумасшедший палладий. За сегодня +5%
За 4 года +370%

Палладиевые ложки наше вфсё!

Поздно. Серебро сейчас надо тарить.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:55

  stryzhko написав:Володимир Олександрович в Давосі анонсував, правда на словах, 5-ти річні податкові канікули інвесторам. Тепер як ломонуться з валютою:))


Омелян не так оптимістично дивиться на цю поїздку :)

Інвесторів цікавить верховенство права, коли їх інвестиції захищені законом.
І одне рішення Баришівського чи Верховного суду здатне перекреслити річні зусилля і переговори.
Один рейд СБУ, ОПУ чи НАБУ здатен зупинити всі інвестиції.
«Ніколи не було такого раніше і ось сьогодні знову трапилося». Чи Ви гадаєте, інвестори або МВФ не в курсі сьогоднішнього рішення Верховного суду по Приватбанку?!
Взагалі-то, тематика цьогорічного Давоського форуму присвячена екології. Трампа розкритикували за відсутність належного висвітлення екологічної тематики.
З десяти спроб, знайдіть це питання в промові Зеленського? Ну, окрім того, що «перепост промови Грети не вирішать екологічну проблему».
Міг би розповісти про бум альтернативної енергетики в Україні і що держава не переглядатиме існуючі умови. Або переглядатиме. Це питання зараз багатьох хвилює.
Або показати мастер-клас як вирішувати екологічні проблеми на прикладі Криворіжсталі.
Якби Зеленський в Давосі зустрівся з Трампом, а в Ізраїлі з Путіним - було б про що поговорити. Але, на жаль, українсько-американські повноцінні переговори не відбулися. Зате російська сторона повідомила, що «отримала запит Києва на президентську зустріч, але через щільний графік Путіна ще не підтверджує її».
Допрацювалися... просимо про зустріч з власним вбивцею.
Інші двосторонні зустрічі Президента не вражають. Нарешті зустрівся з Нідерландами, традиційні зустрічі з ЄБРР і МВФ. До речі, де нові програма і кредит? Ще ж наприкінці 2019 «отримали»?!

А юрба слуг, яка за підтримки спонсорів прибула в «елітний Трускавець» для чергових курсів - відверто потішила. Туризм і зарплати - наше все! Для себе, рідних, звісно.
Для невтаємничених поясню, що доступ на територію форуму мають одиниці. На кожну країну видають максимум 5-10 перепусток. Всі інші просто тиняються вздовж огорожі або сидять з розумним виглядом в Українському домі.
Сподіваюся, без оргій.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Поздно. Серебро сейчас надо тарить.

...особливо там, де за нього дають кешбек!(8%ТИЖНЕВИХ) :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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