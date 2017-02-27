Інвесторів цікавить верховенство права, коли їх інвестиції захищені законом.

І одне рішення Баришівського чи Верховного суду здатне перекреслити річні зусилля і переговори.

Один рейд СБУ, ОПУ чи НАБУ здатен зупинити всі інвестиції.

«Ніколи не було такого раніше і ось сьогодні знову трапилося». Чи Ви гадаєте, інвестори або МВФ не в курсі сьогоднішнього рішення Верховного суду по Приватбанку?!

Взагалі-то, тематика цьогорічного Давоського форуму присвячена екології. Трампа розкритикували за відсутність належного висвітлення екологічної тематики.

З десяти спроб, знайдіть це питання в промові Зеленського? Ну, окрім того, що «перепост промови Грети не вирішать екологічну проблему».

Міг би розповісти про бум альтернативної енергетики в Україні і що держава не переглядатиме існуючі умови. Або переглядатиме. Це питання зараз багатьох хвилює.

Або показати мастер-клас як вирішувати екологічні проблеми на прикладі Криворіжсталі.

Якби Зеленський в Давосі зустрівся з Трампом, а в Ізраїлі з Путіним - було б про що поговорити. Але, на жаль, українсько-американські повноцінні переговори не відбулися. Зате російська сторона повідомила, що «отримала запит Києва на президентську зустріч, але через щільний графік Путіна ще не підтверджує її».

Допрацювалися... просимо про зустріч з власним вбивцею.

Інші двосторонні зустрічі Президента не вражають. Нарешті зустрівся з Нідерландами, традиційні зустрічі з ЄБРР і МВФ. До речі, де нові програма і кредит? Ще ж наприкінці 2019 «отримали»?!



А юрба слуг, яка за підтримки спонсорів прибула в «елітний Трускавець» для чергових курсів - відверто потішила. Туризм і зарплати - наше все! Для себе, рідних, звісно.

Для невтаємничених поясню, що доступ на територію форуму мають одиниці. На кожну країну видають максимум 5-10 перепусток. Всі інші просто тиняються вздовж огорожі або сидять з розумним виглядом в Українському домі.

Сподіваюся, без оргій.