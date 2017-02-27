stryzhko написав:Володимир Олександрович в Давосі анонсував, правда на словах, 5-ти річні податкові канікули інвесторам. Тепер як ломонуться з валютою:))
Омелян не так оптимістично дивиться на цю поїздку
Інвесторів цікавить верховенство права, коли їх інвестиції захищені законом. І одне рішення Баришівського чи Верховного суду здатне перекреслити річні зусилля і переговори. Один рейд СБУ, ОПУ чи НАБУ здатен зупинити всі інвестиції. «Ніколи не було такого раніше і ось сьогодні знову трапилося». Чи Ви гадаєте, інвестори або МВФ не в курсі сьогоднішнього рішення Верховного суду по Приватбанку?! Взагалі-то, тематика цьогорічного Давоського форуму присвячена екології. Трампа розкритикували за відсутність належного висвітлення екологічної тематики. З десяти спроб, знайдіть це питання в промові Зеленського? Ну, окрім того, що «перепост промови Грети не вирішать екологічну проблему». Міг би розповісти про бум альтернативної енергетики в Україні і що держава не переглядатиме існуючі умови. Або переглядатиме. Це питання зараз багатьох хвилює. Або показати мастер-клас як вирішувати екологічні проблеми на прикладі Криворіжсталі. Якби Зеленський в Давосі зустрівся з Трампом, а в Ізраїлі з Путіним - було б про що поговорити. Але, на жаль, українсько-американські повноцінні переговори не відбулися. Зате російська сторона повідомила, що «отримала запит Києва на президентську зустріч, але через щільний графік Путіна ще не підтверджує її». Допрацювалися... просимо про зустріч з власним вбивцею. Інші двосторонні зустрічі Президента не вражають. Нарешті зустрівся з Нідерландами, традиційні зустрічі з ЄБРР і МВФ. До речі, де нові програма і кредит? Ще ж наприкінці 2019 «отримали»?!
А юрба слуг, яка за підтримки спонсорів прибула в «елітний Трускавець» для чергових курсів - відверто потішила. Туризм і зарплати - наше все! Для себе, рідних, звісно. Для невтаємничених поясню, що доступ на територію форуму мають одиниці. На кожну країну видають максимум 5-10 перепусток. Всі інші просто тиняються вздовж огорожі або сидять з розумним виглядом в Українському домі. Сподіваюся, без оргій.
Что-то я не совсем понял, что там за зрада стоит по сегодняшнему суду по Привату. Не полные же идиоты последовательно сидят в областном хозсуде, затем апелляционном, а затем в Верховном суде ? Так, если не ошибаюсь, выглядит цепочка решений. Если требуют возврата кредита, то понятно, что сначала списываются деньги со счета, если там денег нет, то начинают трясти залогодателя. В чём проблема ? Какой Закон нарушил Верховный Суд ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 22 січ, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав:Поздно. Серебро сейчас надо тарить.
...особливо там, де за нього дають кешбек!(8%ТИЖНЕВИХ)
в2в месяц
... ну це ви озвучили, а я мовчу! (і посилання не даю на свою гілку, яку чомусь перемістили в рубрику "фінансові афери, кримінал)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 22 січ, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Surfer написав:каждая отыгранная гривна на укрепляющемся курсе снижает долг на 40 млрд. грн.
какая разница для емитента гривны на сколько снижается эквивалент если реальная сумма долга в валюте остается неизменной ?
Элементарно, потому что за ту же денежную массу эмитента гривны можно купить больше валюты для оплаты валютного долга, вон даже баксоматрасники в курсе :
fin написав:Я например, типичный доллароматрасник, но мне бы хотелось, чтобы в этом году доллар еще пообесценивался,а не укреплялся. Почему? Потому что с моим мешком гривен я куплю больше баксов по курсу скажем 24 чем по 25!