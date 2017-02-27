Додано: Чет 23 січ, 2020 00:06

rasmus написав: Народ,

А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?



- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?

- убеждение, что цены никогда не станут ниже?

- кто зарабатывает в долларе - понятное желание

- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?

- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...



Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда. Народ,А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?- убеждение, что цены никогда не станут ниже?- кто зарабатывает в долларе - понятное желание- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.

У меня желание, чтобы курс доллара был выше (хотя мне выгодно сейчас,что я могу купить больше валюты ежемесячно на халяву) по таким причинам:1.Укрепление гривны - не фундаментально, зиждется на махинациях.Потом больнее отстрелит.2.Вся эта хренотень рынок недвижимости раскочегаривает. Так что в плане - кто хочет проинвестировать жилую,или коммерческую недвижимость цены уже взлетели и намылились в облака в будущем.Автоматически обесцениваются все сбережения, и отложенные для инвестиции суммы.На объект надо будет пахать дольше.Учитывая,что рынок недвижимости у нас забит дерьмом на 90%,проинвестировать что-то стоящее станет очень трудно.3.Дорогая нац.валюта и небольшая инфляция чмырят экономический рост и ведут как минимум к стагнации.4.Впрочем некоторые вещи, которые анонсируют сделать дают надежду на будущий уже фундаментальную стабильность гривны, но для этого еще надо работать и работать.Что-то там обещают с трансферным ценообразованием порешать, по зеленой энергетике какие-то планы есть ну и т.п.Та же таможня.В стране вырасло целое племя паразитов, паразитирующих на таможне.Нельзя на словах кричать о том,что мы дескать европейцы, а самим барыжить, провозя товар контрабасом под "благороднейшим" предлогом - чтобы "люди змогли купити дешево".Цинизм,двойная мораль и безнравственность.Все эти мелкие бусики забитые контрабасом, которые запостил Нефедов - это недополученные бюджетом суммы и недоплаченные бабульке пенсионные копейки.Знаю,что контрабасисты со связями - туда везли сигареты, сюда технику, 5-7 тыс. долларов в месяц стабильно десятилетиями имели, это рядовые контрабасисты ,вышеминистерских зарплат ,о которых плач Ярославны подняли.Конечно - наверное 90% форума не согласится, но я лично за то, чтобы я покупал немецкий Либхер, или Словацкую ТВ панель Сони к примеру, по двойной цене, но чтобы они были легально провезены через таможню.И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,хотя бы потому ,что они вкуснее.Давно пора показать контрабасистам где раки зимуют.Были бы дизлайки на форуме сейчас за это сообщение наверное отхватил бы по полной программе