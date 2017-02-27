ага, у всех.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:49
ага, у всех.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:04
Эрик Найман, тоже, так же сделал. по 26.6. Он занимается экономикой с 85 года. С 90-х и в 2000-х.
Я по 25.2, потом продал почти сразу и купил контрабас за гривны.
Есть фраза: "Девушка танцует с тем кто ее кормит". Кто знает когда и чем ее будут кормить? Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 23 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:05
1) кто ваа мешает свои $30-60к вложить в зеленую энергетику и отбить за 4 года? Вы готовы ждать выхода в ноль 4 года? В ноль за 4 года! Это не ликвидный актив продать его как долары вы не сможете и снять как депозит тоже и продать на вторичке те более...
2) в Украине вкладывать деньги на минимум 4 года толькород честное слово (закон) который могут в любой ммент изменить?
3) сейчас уже для новых вступивших в ряды зеленых условия значительно хуже
Меньше $30000 вкладывать в зеленую энергетику вообще не выгодно выход в ноль 6 лет лучше уж на депозиты по такое же честно слово от государства ...
Самому очень нравилась идея зеленой эергетики на тот момент года два назад это было выгодно , но у меня не было возможности вложить 30к $
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:06
У меня желание, чтобы курс доллара был выше (хотя мне выгодно сейчас,что я могу купить больше валюты ежемесячно на халяву) по таким причинам:
1.Укрепление гривны - не фундаментально, зиждется на махинациях.
Потом больнее отстрелит.
2.Вся эта хренотень рынок недвижимости раскочегаривает. Так что в плане - кто хочет проинвестировать жилую,или коммерческую недвижимость цены уже взлетели и намылились в облака в будущем.
Автоматически обесцениваются все сбережения, и отложенные для инвестиции суммы.
На объект надо будет пахать дольше.
Учитывая,что рынок недвижимости у нас забит дерьмом на 90%,проинвестировать что-то стоящее станет очень трудно.
3.Дорогая нац.валюта и небольшая инфляция чмырят экономический рост и ведут как минимум к стагнации.
4.Впрочем некоторые вещи, которые анонсируют сделать дают надежду на будущий уже фундаментальную стабильность гривны, но для этого еще надо работать и работать.
Что-то там обещают с трансферным ценообразованием порешать, по зеленой энергетике какие-то планы есть ну и т.п.
Та же таможня.
В стране вырасло целое племя паразитов, паразитирующих на таможне.
Нельзя на словах кричать о том,что мы дескать европейцы, а самим барыжить, провозя товар контрабасом под "благороднейшим" предлогом - чтобы "люди змогли купити дешево".
Цинизм,двойная мораль и безнравственность.
Все эти мелкие бусики забитые контрабасом, которые запостил Нефедов - это недополученные бюджетом суммы и недоплаченные бабульке пенсионные копейки.
Знаю,что контрабасисты со связями - туда везли сигареты, сюда технику, 5-7 тыс. долларов в месяц стабильно десятилетиями имели, это рядовые контрабасисты ,выше
министерских зарплат ,
о которых плач Ярославны подняли.
Конечно - наверное 90% форума не согласится, но я лично за то, чтобы я покупал немецкий Либхер, или Словацкую ТВ панель Сони к примеру, по двойной цене, но чтобы они были легально провезены через таможню.
И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,
надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,
хотя бы потому ,что они вкуснее.
Давно пора показать контрабасистам где раки зимуют.
Были бы дизлайки на форуме сейчас за это сообщение наверное отхватил бы по полной программе
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:11
не в том дело.
если ты обычный алень и поступаешь в мае 2019 как многие, то нех. через 8 месяцев строить из себя гиганта мысли и рассказывать про будущий праздник.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:23
Обычный алень покупает украинскую "фонду", а потом скыглит про сквиз-аут
А нормальный человек может продать сейчас условную "штукубаксов", купленную па26, чтоб позже получить штукубаксов+%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:27
Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак.
А что там прозвучало?
Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото.
Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш.
За кого болеем?
За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё.
И второе главное событие!
Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур!
У нас для этого есть все данные.
У нас всё получится.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:31
Блестяще.
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:42
А что ж стыдно.
Гордиться надо умным советом и возможностью съекономить.
Весь мир так живет - считает расходы.
Не время раскидываться деньгами и поднимать прибыль Приватам,Ощадам и Ко.
Принцип должен быть такой:
1.Максимально разумно относиться к расходам, не допускать переплат.
2.Не стидиться пусть небольшой,но прибыли,кеш-бека в торговых сетях и т.п.
3.Покупать только качественные продукты и вещи, мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевку.
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