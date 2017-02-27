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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3588358935903591

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 191
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,
надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,
хотя бы потому ,что они вкуснее.


да, да ... молоко без молока и т. д. ((((
У нас контроля нет вообще! Фальсификата много.
А если что хорошее и есть, то идет на экспорт - там же валютой платят, а не гривной (
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:46

  Автор77 написав:
  Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.


Блестяще.

На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.


Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят? ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:47

  дарий написав:А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....? :oops:


Самое глупое что может быть в поведении человека -
это курение.

Проблемы за свои же бабки.

Добавлю: мега-офигительные проблемы.

Для меня курильщики - это вершина мега-тупости.
Хоть сам много-много лет назад курил сильно.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хотелось сказать - Да!
Та утож.....

Либо усе ниже дописал, пока я старался.... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:56

  rasmus написав:
  Автор77 написав:На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.


Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят? ;-)


Прощавай чубатый хохол, вороватый хитрован, спокойный как дверь, любитель сала и пампушок, гречкосей и чумак, козак и стихийный философ, вечный старшина и потенциальный махновец. Прощавай пахарь, хлебороб, самогонщик, металлург, углекоп, плотогон, рыбалка и многое многое другое. С при*** ты бывал, но кто без неё. Прощавай репаный.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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