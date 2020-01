Додано: Чет 23 січ, 2020 00:44

хотя бы потому ,что они вкуснее. И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,хотя бы потому ,что они вкуснее.



да, да ... молоко без молока и т. д. ((((

У нас контроля нет вообще! Фальсификата много.

да, да ... молоко без молока и т. д. ((((

У нас контроля нет вообще! Фальсификата много.

А если что хорошее и есть, то идет на экспорт - там же валютой платят, а не гривной (

