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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:44
Автор77 написав:
И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,
надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,
хотя бы потому ,что они вкуснее.
да, да ... молоко без молока и т. д. ((((
У нас контроля нет вообще! Фальсификата много.
А если что хорошее и есть, то идет на экспорт - там же валютой платят, а не гривной (
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:46
Автор77 написав: Moneta написав:
Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.
Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.
Блестяще.
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.
Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:47
дарий написав:
А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....?
Самое глупое что может быть в поведении человека -
это курение.
Проблемы за свои же бабки.
Добавлю: мега-офигительные проблемы.
Для меня курильщики - это вершина мега-тупости.
Хоть сам много-много лет назад курил сильно.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:49
Хотелось сказать - Да!
Та утож.....
Либо усе ниже дописал, пока я старался....
Востаннє редагувалось дарий
в Чет 23 січ, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 00:56
Прощавай чубатый хохол, вороватый хитрован, спокойный как дверь, любитель сала и пампушок, гречкосей и чумак, козак и стихийный философ, вечный старшина и потенциальный махновец. Прощавай пахарь, хлебороб, самогонщик, металлург, углекоп, плотогон, рыбалка и многое многое другое. С при*** ты бывал, но кто без неё. Прощавай репаный.
rasmus написав: Автор77 написав:
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.
Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят?
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