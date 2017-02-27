Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов. Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня. “Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.
Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.
Блестяще.
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше. Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.
Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Автор77 написав:На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше. Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.
Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят?
Прощавай чубатый хохол, вороватый хитрован, спокойный как дверь, любитель сала и пампушок, гречкосей и чумак, козак и стихийный философ, вечный старшина и потенциальный махновец. Прощавай пахарь, хлебороб, самогонщик, металлург, углекоп, плотогон, рыбалка и многое многое другое. С при*** ты бывал, но кто без неё. Прощавай репаный.
Libo написав:Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак. А что там прозвучало? Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото. Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш. За кого болеем? За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё. И второе главное событие! Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур! У нас для этого есть все данные. У нас всё получится.
Сингапур!, говоришь?...
Адам Смит @_Smithchenko По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги. Это не рецессия, это - ж***!
Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации".
Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке в среду.
По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро.
Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
Минфин ранее заявлял о планах произвести первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.
Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Так, напередодні Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних.
"Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу", – зазначається в повідомленні.
В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.
"ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – додала вона.
За словами прем'єра Олексія Гончарука, це рішення дозволить країні економити 2 млн грн на день для держбюджету.
"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – наголосив він в дописі в Фейсбуці.
Нагадаємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро.