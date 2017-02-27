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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3588358935903591

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 192
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
15%
29
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,
надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,
хотя бы потому ,что они вкуснее.


да, да ... молоко без молока и т. д. ((((
У нас контроля нет вообще! Фальсификата много.
А если что хорошее и есть, то идет на экспорт - там же валютой платят, а не гривной (
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:46

  Автор77 написав:
  Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.


Блестяще.

На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.


Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят? ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:47

  дарий написав:А куда нам-курящим?
В контрафакт?
Либо быстро в спорт и цветение....? :oops:


Самое глупое что может быть в поведении человека -
это курение.

Проблемы за свои же бабки.

Добавлю: мега-офигительные проблемы.

Для меня курильщики - это вершина мега-тупости.
Хоть сам много-много лет назад курил сильно.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хотелось сказать - Да!
Та утож.....

Либо усе ниже дописал, пока я старался.... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 23 січ, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:56

  rasmus написав:
  Автор77 написав:На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в пронившую систему.


Грузины, прибалты нас не спасли. Немцы все уладят? ;-)


Прощавай чубатый хохол, вороватый хитрован, спокойный как дверь, любитель сала и пампушок, гречкосей и чумак, козак и стихийный философ, вечный старшина и потенциальный махновец. Прощавай пахарь, хлебороб, самогонщик, металлург, углекоп, плотогон, рыбалка и многое многое другое. С при*** ты бывал, но кто без неё. Прощавай репаный.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 01:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А,взагали, тема, очень философская.

Первый инфарктоинсульт очень быстро заставляет псевдомужиков сразу задуматься...
Хто я, шо я, зачем живу тута?
Прикольно...
то таке. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 02:44

"... запускай Берлагу!"

  Libo написав:Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак.
А что там прозвучало?
Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото.
Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш.
За кого болеем?
За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё.
И второе главное событие!
Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур! :idea:
У нас для этого есть все данные.
У нас всё получится.
:!: :!: :!:


Сингапур!, говоришь?... :mrgreen:
Адам Смит
@_Smithchenko
По декабрю промпроизводство упало на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 8,3% по сравнению с декабрем 2018, когда в Украине лютовали барыги.
Это не рецессия, это - ж***!

...Причем наибольшее годовое падение (более 10%) показало машиностроение и энергетика (уголь, электричество).
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/01/08.doc
Вы чё со страной сделали, долбодятлы?!

Самый простой способ почти мгновенно выправить ситуацию - обвалить курс до 28+. И в течение месяцев трех к этому простому решению наверняка придут - либо это правительство, либо следующее. Больше тянуть просто не получится - начнутся "народные люстрации".
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 02:46

  дарий написав:А,взагали, тема, очень философская.

Первый инфарктоинсульт очень быстро заставляет псевдомужиков сразу задуматься...
Хто я, шо я, зачем живу тута?
Прикольно...
то таке. :wink:


и не только мужиков. Смерть вообще замечательный мотиватор, и советчик, если использовать разумно, в правильной дозировке. Как говорится Memento mori.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 03:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина начала привлечение первого внешнего займа в 2020 году

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке в среду.

По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах произвести первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.


UPD
Євробонди: Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, напередодні Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних.

"Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу", – зазначається в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

"ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – додала вона.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, це рішення дозволить країні економити 2 млн грн на день для держбюджету.

"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – наголосив він в дописі в Фейсбуці.

Нагадаємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро.

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