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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 04:23
Zebra написав: proftpd66 написав:
Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.
В Турции капитализация корпоративных облигаций и государственных облигаций равняется 220млрд. Таком образов гос долг и овгз иностранцев фифкина грамота . Я уже повторяю 20 раз.
В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе
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proftpd66
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Додано: Чет 23 січ, 2020 04:56
Zebra написав: proftpd66 написав:
Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.
Поки що йдемо на 25
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vovikhan1991
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Додано: Чет 23 січ, 2020 05:10
proftpd66 написав: Zebra написав: proftpd66 написав:
Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.
В Турции капитализация корпоративных облигаций и государственных облигаций равняется 220млрд. Таком образов гос долг и овгз иностранцев фифкина грамота . Я уже повторяю 20 раз.
В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе
Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов (
), а в этом перевалит за $250 триллиона
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ...
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Сер 15 січ, 2020 23:09
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