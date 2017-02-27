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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3589359035913592

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 192
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
15%
29
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 04:23

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.


В Турции капитализация корпоративных облигаций и государственных облигаций равняется 220млрд. Таком образов гос долг и овгз иностранцев фифкина грамота . Я уже повторяю 20 раз.

В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 04:56

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.


Поки що йдемо на 25
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 05:10

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.


В Турции капитализация корпоративных облигаций и государственных облигаций равняется 220млрд. Таком образов гос долг и овгз иностранцев фифкина грамота . Я уже повторяю 20 раз.

В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе


Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов ( :!: ), а в этом перевалит за $250 триллиона :!:
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ... :oops:

Libo
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ЛОБ

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