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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3588358935903591

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 192
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
15%
29
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 05:40

  vovikhan1991 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.


Поки що йдемо на 25


Не факт. Кстати и в НБУ видят другой ход событий, в известных записях с Гончаруком, рисуя ближайшие уровни на 23..20 :

Екатерина Рожкова: Теперь мы говорим, если это все сохраняется, мы будем, условно говоря, входить где-то к 23-20, и где—то вот так мы будем находиться через год, через два, через три.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:02

vovikhan1991
скорее на 26-27
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:03

  Libo написав:
  proftpd66 написав:В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе


Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов ( :!: ), а в этом перевалит за $250 триллиона :!:
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ... :oops:



О чем предупреждали? я пропустил
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:32

Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
fin
 
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