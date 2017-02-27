Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 05:40
vovikhan1991 написав: Zebra написав: proftpd66 написав:
Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.
Поки що йдемо на 25
Не факт. Кстати и в НБУ видят другой ход событий, в известных
записях с Гончаруком
, рисуя ближайшие уровни на
23..20
:
Теперь мы говорим, если это все сохраняется, Екатерина Рожкова: мы будем, условно говоря, входить где-то к 23-20, и где—то вот так мы будем находиться через год, через два, через три.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:02
vovikhan1991 скорее на 26-27
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:03
Libo написав: proftpd66 написав:
В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе
Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов (
), а в этом перевалит за $250 триллиона
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ...
О чем предупреждали? я пропустил
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:32
Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
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