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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3589359035913592>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 192
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
15%
29
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 05:40

  vovikhan1991 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.


Поки що йдемо на 25


Не факт. Кстати и в НБУ видят другой ход событий, в известных записях с Гончаруком, рисуя ближайшие уровни на 23..20 :

Екатерина Рожкова: Теперь мы говорим, если это все сохраняется, мы будем, условно говоря, входить где-то к 23-20, и где—то вот так мы будем находиться через год, через два, через три.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:02

vovikhan1991
скорее на 26-27
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:03

  Libo написав:
  proftpd66 написав:В Тайланде до 96 года все ездили на супер классе


Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов ( :!: ), а в этом перевалит за $250 триллиона :!:
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ... :oops:



О чем предупреждали? я пропустил
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:32

Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:48

  Libo написав:

Общая сумма всех долгов в мире в прошлом году была порядка $240 триллионов ( :!: ), а в этом перевалит за $250 триллиона :!:
Плиз, не говорите потом, что я вас не предупреждал ... :oops:
[/quote]

и деривативов на квадриллион...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:07

  fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!

3,14здец какой вы хитрый :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:23

  Автор77 написав:
  Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.


Блестяще.

На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.


Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Тому відразу відкидаю всі чутки - про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", – додав прем'єр.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... ozikom.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:28

  Surfer написав:
Украина начала привлечение первого внешнего займа в 2020 году

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке в среду.

По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах произвести первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.


UPD
Євробонди: Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, напередодні Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних.

"Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу", – зазначається в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

"ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – додала вона.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, це рішення дозволить країні економити 2 млн грн на день для держбюджету.

"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – наголосив він в дописі в Фейсбуці.

Нагадаємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро.


Почему в Привате, Ощаде нет таких депозитов, без налогов, в евро?
rustaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:37

  freeze написав:
  Moneta написав:У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.


Сомик обещал не больше 5 процентов :wink:

Странно, - 8,3 % никого в правительстве не тревожит, абсолютно, так и надо. :roll:
Бедного Петра Алексеевича уже бы пинали ногами, а тут приоритеты сменились, ставятся задачи Зеленским перед Премьером -
- сделать справедливые зарплаты министрам
- разделить четыре министерства на восемь

Ау, это всё классно, справедливые зарплаты министрам, отдельно министерство культуры и отдельно министерство спорта, супер. А что с выполнением бюджета будет.


120-130 ярдов недобор...но то таке
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:40

  Долярчик написав:
  Hotab написав:Долярчик , ну уж несколько дней как не риє.

... декілка днів... :D
- а те, що майже, цілий минулий рік рОкета "рила носом" - це так, дрібниці? :mrgreen:

п. с.
...цікаво, скільки мені вже з літа накапало % з гривнедепо :D ...- мабуть, щоб % по гривнедепо = 0, потрібно, на моменті, курс десь 27-28 :lol:
... "а ево все нет!" © :mrgreen:


злорадство -отсутствия культуры

не гневи дьяволов (кабмина), можешь уйти даже в минус (легко)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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