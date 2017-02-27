Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов. Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня. “Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.
Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.
Блестяще.
На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше. Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.
Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.
Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.
Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.
"Тому відразу відкидаю всі чутки - про продаж або оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в "Укрзалізниці", – додав прем'єр. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... ozikom.htm
Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке в среду.
По его данным, первое заимствование намечено осуществить в евро.
Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
Минфин ранее заявлял о планах произвести первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.
Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Так, напередодні Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних.
"Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу", – зазначається в повідомленні.
В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.
"ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – додала вона.
За словами прем'єра Олексія Гончарука, це рішення дозволить країні економити 2 млн грн на день для держбюджету.
"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – наголосив він в дописі в Фейсбуці.
Нагадаємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро.
Почему в Привате, Ощаде нет таких депозитов, без налогов, в евро?
Moneta написав:У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.
Сомик обещал не больше 5 процентов
Странно, - 8,3 % никого в правительстве не тревожит, абсолютно, так и надо. Бедного Петра Алексеевича уже бы пинали ногами, а тут приоритеты сменились, ставятся задачи Зеленским перед Премьером - - сделать справедливые зарплаты министрам - разделить четыре министерства на восемь
Ау, это всё классно, справедливые зарплаты министрам, отдельно министерство культуры и отдельно министерство спорта, супер. А что с выполнением бюджета будет.
120-130 ярдов недобор...но то таке
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.