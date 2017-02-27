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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3589359035913592

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 192
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
15%
29
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:45

  fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!

Так потом не 30 будет, а 17 :) Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке) При падении панической надбавки курс падает в сторону ЭОК, это аксиома :) Сейчас ЭОК на уровне 22.50, но если идеи правительства по привлечению инвестиций и развития внутреннего бизнеса сработают - тогда ЭОК начнет укрепляться, а вслед за ним и курс.

Что же, не успел толком закончится загончик "под Гончарука", так НБУ устроил новый, повысив лимиты банкам, способствуя резкому спросу от них на МБ. В целом, НБУ молодец, и сам слился и еще сольется по хорошему курсу, и Нафтогаз сольет валюту на выплату процентов от 2,9 млрд по выгодному курсу. Еще и оленью ликвидность подстригли, вообще все замечательно.Надеюсь, этот загончик продержится до 30-го числа, потом можно дальше вниз :) Кабанчики, дерзайте!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:46

  jump написав:Україна повністю збереже за собою контроль над "Укрзалізницею", а німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

Если поставят руководить опять польского рокера, или нашего глав-почтальона, или ещё какого-то хипстера с окладом в пару лямов в месяц - значит это опять какой-то стартапчик Сороса.

Кстати, а куда Леща денут? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:50

  fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!


не уверен, что будет такой переизбыток валюты, чтобы курс упал ниже 23 :roll:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:50

Alex2006
21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими
Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими?
В якому "місці" росте економіка для курсу 17?
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:00

  g_al1 написав:Alex2006
21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими
Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими?
В якому "місці" росте економіка для курсу 17?

Вообще то курс 17 - это результат деятельности кумов из пэциного нацбанка (назначенного за сало и обещание свято служить патрону в деле потрошения банковской системы страны), задравшего на ровном месте в 2017 году ставку до 20%.
escobar
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