fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
Так потом не 30 будет, а 17 Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке) При падении панической надбавки курс падает в сторону ЭОК, это аксиома Сейчас ЭОК на уровне 22.50, но если идеи правительства по привлечению инвестиций и развития внутреннего бизнеса сработают - тогда ЭОК начнет укрепляться, а вслед за ним и курс.
Что же, не успел толком закончится загончик "под Гончарука", так НБУ устроил новый, повысив лимиты банкам, способствуя резкому спросу от них на МБ. В целом, НБУ молодец, и сам слился и еще сольется по хорошему курсу, и Нафтогаз сольет валюту на выплату процентов от 2,9 млрд по выгодному курсу. Еще и оленью ликвидность подстригли, вообще все замечательно.Надеюсь, этот загончик продержится до 30-го числа, потом можно дальше вниз Кабанчики, дерзайте!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
не уверен, что будет такой переизбыток валюты, чтобы курс упал ниже 23
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2006 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими? В якому "місці" росте економіка для курсу 17?
g_al1 написав:Alex2006 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими Так що, 21-го ідемо закріпляти "победу" над Свинарчуками-Гладковскими? В якому "місці" росте економіка для курсу 17?
Вообще то курс 17 - это результат деятельности кумов из пэциного нацбанка (назначенного за сало и обещание свято служить патрону в деле потрошения банковской системы страны), задравшего на ровном месте в 2017 году ставку до 20%.