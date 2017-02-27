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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3591359235933594>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 193
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
16%
30
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:32

  Libo написав:Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак.
А что там прозвучало?
Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото.
Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш.
За кого болеем?
За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё.
И второе главное событие!
Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур! :idea:
У нас для этого есть все данные.
У нас всё получится.
:!: :!: :!:

Нью-Сингапур! :lol:

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Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:49

Кардіограма ліквідності мабуть не тільки НБУ продавав


Вітаюсь совсіма!
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Коррахунки - 55 460,42301188(62 571,07473102 − 7 110,65171914) млн.

Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 50 177(50 057 + 120) млн.
А таки хоч трохи, а овернайти підросли.

Овернайти кредит- 15,5%(17,5%): 0(0,01 - 0,01) млн.
Підтримка більше не потрібна.

Загальна добова ліквідність 55 460,42 + 50 057 - 0,01 = 105 637,42(112 650,47 − 6 990,64) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність впала! Впала більше ніж вилучили пройдешнім аукціоном.
Аналізу ліквідності від НБУ ще немає. Та здається коррахунки впали не тільки тому що НБУ валюту продавав, а ще й Казначейство залучило багатенько.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Закрывал вчера кредитку... сдал (вечерком) трошки зелёного по 24,35..думал норм)))..ан нет, сегодня снова "РАКЕТА"))))
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57

  twin написав:
  prodigy написав:
  fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!


не уверен, что будет такой переизбыток валюты, чтобы курс упал ниже 23 :roll:

Вийшли з каналу проколом вверх на 24,50 якщо не хибний рух, то йдемо на 24,80

ПС TylerTruman перемальовуйте графік)

А як знати, що рух не хибний?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:58

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.

Если курс пойдет на 12, то гривневые депозиты населения в эквиваленте составят $23 млрд, на которые ежегодно в среднем будет капать под $3 млрд процентов.

А если на 5? Или на 1,76 ? :mrgreen: :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:03

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
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Підросли, та без фанатізму. Лишились меньшими за міжбанк.
По Харкову чойс!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:10

Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.

НБУ продал вчера около 50 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:14

stargazer
Якби повернулись назад, але як бачимо не виходить поки...
twin
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:24

  Alex2006 написав:
  fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!

Так потом не 30 будет, а 17 :) Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке) При падении панической надбавки курс падает в сторону ЭОК, это аксиома :) Сейчас ЭОК на уровне 22.50, но если идеи правительства по привлечению инвестиций и развития внутреннего бизнеса сработают - тогда ЭОК начнет укрепляться, а вслед за ним и курс.

Что же, не успел толком закончится загончик "под Гончарука", так НБУ устроил новый, повысив лимиты банкам, способствуя резкому спросу от них на МБ. В целом, НБУ молодец, и сам слился и еще сольется по хорошему курсу, и Нафтогаз сольет валюту на выплату процентов от 2,9 млрд по выгодному курсу. Еще и оленью ликвидность подстригли, вообще все замечательно.Надеюсь, этот загончик продержится до 30-го числа, потом можно дальше вниз :) Кабанчики, дерзайте!
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:26

  zzzzzz написав:Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.

НБУ продал вчера около 50 млн.дол.

С растущим курсом аукционы проваливаются...
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