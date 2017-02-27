Alex2006 написав:

fin написав: Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет! Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!

Так потом не 30 будет, а 17Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке) При падении панической надбавки курс падает в сторону ЭОК, это аксиомаСейчас ЭОК на уровне 22.50, но если идеи правительства по привлечению инвестиций и развития внутреннего бизнеса сработают - тогда ЭОК начнет укрепляться, а вслед за ним и курс.Что же, не успел толком закончится загончик "под Гончарука", так НБУ устроил новый, повысив лимиты банкам, способствуя резкому спросу от них на МБ. В целом, НБУ молодец, и сам слился и еще сольется по хорошему курсу, и Нафтогаз сольет валюту на выплату процентов от 2,9 млрд по выгодному курсу. Еще и оленью ликвидность подстригли, вообще все замечательно.Надеюсь, этот загончик продержится до 30-го числа, потом можно дальше внизКабанчики, дерзайте!