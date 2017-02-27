Libo написав:Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак. А что там прозвучало? Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото. Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш. За кого болеем? За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё. И второе главное событие! Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур! У нас для этого есть все данные. У нас всё получится.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 50 177(50 057 + 120) млн. А таки хоч трохи, а овернайти підросли.
Овернайти кредит- 15,5%(17,5%): 0(0,01 - 0,01) млн. Підтримка більше не потрібна.
Загальна добова ліквідність 55 460,42 + 50 057 - 0,01 = 105 637,42(112 650,47 − 6 990,64) млн. гривень.
Загально добова ліквідність впала! Впала більше ніж вилучили пройдешнім аукціоном. Аналізу ліквідності від НБУ ще немає. Та здається коррахунки впали не тільки тому що НБУ валюту продавав, а ще й Казначейство залучило багатенько.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
не уверен, что будет такой переизбыток валюты, чтобы курс упал ниже 23
Вийшли з каналу проколом вверх на 24,50 якщо не хибний рух, то йдемо на 24,80
Вітаюсь совсіма. 11:00 Підросли, та без фанатізму. Лишились меньшими за міжбанк. По Харкову чойс!
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fin написав:Было бы отлично, если б решили сделать так как планирует Рожкова, чтобы пару лет курс 23-20. Все кто хочет за это время затарились бы валютой на халяву по максимуму, а потом пусть 30 или 35, как карта ляжет!
Так потом не 30 будет, а 17 Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке) При падении панической надбавки курс падает в сторону ЭОК, это аксиома Сейчас ЭОК на уровне 22.50, но если идеи правительства по привлечению инвестиций и развития внутреннего бизнеса сработают - тогда ЭОК начнет укрепляться, а вслед за ним и курс.
Что же, не успел толком закончится загончик "под Гончарука", так НБУ устроил новый, повысив лимиты банкам, способствуя резкому спросу от них на МБ. В целом, НБУ молодец, и сам слился и еще сольется по хорошему курсу, и Нафтогаз сольет валюту на выплату процентов от 2,9 млрд по выгодному курсу. Еще и оленью ликвидность подстригли, вообще все замечательно.Надеюсь, этот загончик продержится до 30-го числа, потом можно дальше вниз Кабанчики, дерзайте!
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?