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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3591359235933594

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 193
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
11%
22
25.01-25.5
16%
30
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35

  Alex2006 написав:
  asti написав:Не понимаю, откуда рост?!

Говорили же уже не раз, банкам повысили лимиты, теперь они пополняют запасы бакса до новых лимитов) Как наполнят - пойдем назад, не переживайте)
А кому и зачем пришло в голову увеличивать банкам эти лимиты? Шо это за вредительские приказы? Им что, тех лимитов не хватало?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37

  Alex2006 написав:[
Так потом не 30 будет, а 17 :) Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке)

а импортеры пропадут как класс что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Сейчас ЭОК на уровне 22.50


че вдруг ?

по моим прикидкам ЭОК - 24 на сегодня
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?

Вы так говорите, что как будто бы если ктото купил в обменке валюту за гривну, то эта гривна аннигилируется и больше не будет оказывать влияние на курс.
serega_rubin
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