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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35
Alex2006 написав: asti написав:
Не понимаю, откуда рост?!
Говорили же уже не раз, банкам повысили лимиты, теперь они пополняют запасы бакса до новых лимитов) Как наполнят - пойдем назад, не переживайте)
А кому и зачем пришло в голову увеличивать банкам эти лимиты? Шо это за вредительские приказы? Им что, тех лимитов не хватало?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37
Alex2006 написав:
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Так потом не 30 будет, а 17
Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке)
а импортеры пропадут как класс что ли?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37
Alex2006 написав:
Сейчас ЭОК на уровне 22.50
че вдруг ?
по моим прикидкам ЭОК - 24 на сегодня
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:38
fin написав:
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
Вы так говорите, что как будто бы если ктото купил в обменке валюту за гривну, то эта гривна аннигилируется и больше не будет оказывать влияние на курс.
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Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
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