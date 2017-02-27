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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35
Alex2006 написав: asti написав:
Не понимаю, откуда рост?!
Говорили же уже не раз, банкам повысили лимиты, теперь они пополняют запасы бакса до новых лимитов) Как наполнят - пойдем назад, не переживайте)
А кому и зачем пришло в голову увеличивать банкам эти лимиты? Шо это за вредительские приказы? Им что, тех лимитов не хватало?
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fin
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37
Alex2006 написав:
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Так потом не 30 будет, а 17
Ведь все затарятся и некому будет создавать дополнительный спрос на валюту на рынке)
а импортеры пропадут как класс что ли?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:37
Alex2006 написав:
Сейчас ЭОК на уровне 22.50
че вдруг ?
по моим прикидкам ЭОК - 24 на сегодня
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:38
fin написав:
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
Вы так говорите, что как будто бы если ктото купил в обменке валюту за гривну, то эта гривна аннигилируется и больше не будет оказывать влияние на курс.
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serega_rubin
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:56
zzzzzz написав:
Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.
НБУ продал вчера около 50 млн.дол.
Значить я був правий в суботу. Іде торг, "нерези" виборюють умови не тільки по семирічках, але і по всій програмі на 2020 р...
Добре, що банки, з огляду на шалений приріст грн депозитів, можуть собі дозволити без проблем "врятувати рядового ... Раяна"
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:59
serega_rubin написав: fin написав:
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
Вы так говорите, что как будто бы если ктото купил в обменке валюту за гривну, то эта гривна аннигилируется и больше не будет оказывать влияние на курс.
Ну, не знаю. Но слышал, что на руках у населения примерно 100 млрд.долларов.
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fin
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:02
fin написав: serega_rubin написав: fin написав:
Все не затарятся. Не у всех же доходы в гривнах большие. Странно. Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
Вы так говорите, что как будто бы если ктото купил в обменке валюту за гривну, то эта гривна аннигилируется и больше не будет оказывать влияние на курс.
Ну, не знаю. Но слышал, что на руках у населения примерно 100 млрд.долларов.
эти 100 человек точно в гривну сливаться не будут
на валютный рынок то не влияет
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Alex6
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:09
fin написав:
Ну, не знаю. Но слышал, что на руках у населения примерно 100 млрд.долларов.
Этой басне уже 100 лет. Даже если и было столько в пик "жирных" годов, так уже бОльшая часть давным-давно проедена и прос....ана интенсивно в последние пять лет на подорожавшие товары, услуги, комуналь.
Плюс часть матрасных денег уехало вместе с уехавшими заробитчанами и другими.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:16
fin написав:
Если мадам Рожкова утверждает что будет 23-, значит чтото она знает почему будет курс ниже 23?
Вона не стверджувала, а мріяла. Тоді і інфляція буде пару відсотків, і борг/
ВВП дуже приємний. В нас зараз не уряд, а філіал НБУ. Але сувора реальність у вигляді невиконання бюджету, повертає мрійників до економіки. Добре, що НБУ не тримає зубами курс, а уряд випустив євробонди, а не гривневі ОВДП. Можливо, що чомусь, минулий рік, і навчив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:16
Кстати, когда уже гастарбайтеры получат и перешлют сюда свою зарплату за январь?(для снижения курса).Пора бы уже!
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fin
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ЛОБ
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