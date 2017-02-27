проводят, только в обратную сторону, и это настораживает- Citibank активно покупает валюту для нерезидентов...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:16
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:22
Кажеться ловушка схлопывается.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:24
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.01.2020..................24,5401
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу начался плавный рост, итогом которого стали стали 5.5 копеек к 11-05. На этом остановились и призадумались. Несмотря на то, что изменение курса относительно вчерашнего значительно больше текущей динамики, его величина позволяет заподозрить участие регулятора. Через 20 минут решили развернуться и к 11-45 опустились на 3.5 копейки.
НБУ вчера продал около 50 млн.
Коррсчета изрядно сократились, гривна ушла в казначейство и немного в НБУ.
Во вторник продажи валюты на МБ восстановились до вполне рабочих 420.5 млн.
Обороты чистые. Они находятся в нижней части диапазона, в котором работали перед НГ.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Страна чудес
экономика падает а гривна крепчает
доколе такое?
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:32
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:36
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:38
Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:40
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:44
Частково не згідний із тим, що випуск євробондів - добре. Цим дають вийти "потрібним людям" із високим (крутим) заробітком. Адже зараз валюту із євробондів будуть платити тим, хто мав гривневі ОВДП.
Тобто, гривневі папери із крутим прибутком на папері переведуть в валютні, а ось курс при цьому не зміниться. Виходить паперова конвертація.
У випадку купівлі валюти на міжбанку, курс би виріс і "потрібні люди" мали би менший навар.
Також вважаю майже 5% у валюті для таких сум та ще й на 10 років- дуууууууууже високий процент. Ви попробуйте фізично в валюті вирости в ВВП на 5% щорічно. Замучаєтесь.
А це значить, що ми при рості ВВП хоча би 3% щорічно, лишніх 2% з свого ВВП для цих 1,25 млрд.євро будемо віддавати. І не забувайте, що ріст вище 3% - є ще варранти Яресько.
Тому моя думка - випускати лише в гривні (в крайньому випадку нехай НБУ купує ці ОВДП, що правда буде прямою емісією).
А вони роблять паперову конвертацію гривневих ОВДП в валютні євробонди (з крутим юридичним статусом + круті прибутки) (а якщо тут сидять ще й гроші наших казнокрадів, то роблять круте відмивання).
Ось тому курс може і не рости, при такій паеровій конвертації, але коли прийдуть за валютними боргами - буде не солодко.
Боюсь, щоб у нас валютний борг при цій команді не виріс процентів на 30% за два наступні роки.
|