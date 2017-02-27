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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3593359435953596>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 197
ниже 23
8%
15
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
23
25.01-25.5
16%
31
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
29
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:16

  zzzzzz написав:Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.

НБУ продал вчера около 50 млн.дол.

проводят, только в обратную сторону, и это настораживает- Citibank активно покупает валюту для нерезидентов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:22

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.

НБУ продал вчера около 50 млн.дол.

проводят, только в обратную сторону, и это настораживает- Citibank активно покупает валюту для нерезидентов...

Кажеться ловушка схлопывается.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:24

  edvardd написав:...Citibank активно покупает валюту для нерезидентов...

насколько активно?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.01.2020..................24,5401
Доллар прибавил 21 копейку.
Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу начался плавный рост, итогом которого стали стали 5.5 копеек к 11-05. На этом остановились и призадумались. Несмотря на то, что изменение курса относительно вчерашнего значительно больше текущей динамики, его величина позволяет заподозрить участие регулятора. Через 20 минут решили развернуться и к 11-45 опустились на 3.5 копейки.
НБУ вчера продал около 50 млн.
Коррсчета изрядно сократились, гривна ушла в казначейство и немного в НБУ.

Во вторник продажи валюты на МБ восстановились до вполне рабочих 420.5 млн.
Обороты чистые. Они находятся в нижней части диапазона, в котором работали перед НГ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Страна чудес
экономика падает а гривна крепчает
доколе такое?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:32

  Yuri_61 написав:Страна чудес
экономика падает а гривна крепчает
доколе такое?



на фоне количества свободных мировых капиталов мы песчинка, поэтому приход инвестиций легко может загнать курс хоть на 12, вопрос только доверия к нам
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:36

  Alex6 написав:
  Yuri_61 написав:Страна чудес
экономика падает а гривна крепчает
доколе такое?



на фоне количества свободных мировых капиталов мы песчинка, поэтому приход инвестиций легко может загнать курс хоть на 12, вопрос только доверия к нам

А може і на 28
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:38

Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:40

  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.

як показали ті розмови, вони знають приблизно стільки ж, як і ми
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:44

  lapay написав:Добре, що НБУ не тримає зубами курс, а уряд випустив євробонди, а не гривневі ОВДП. Можливо, що чомусь, минулий рік, і навчив.


Частково не згідний із тим, що випуск євробондів - добре. Цим дають вийти "потрібним людям" із високим (крутим) заробітком. Адже зараз валюту із євробондів будуть платити тим, хто мав гривневі ОВДП.
Тобто, гривневі папери із крутим прибутком на папері переведуть в валютні, а ось курс при цьому не зміниться. Виходить паперова конвертація.
У випадку купівлі валюти на міжбанку, курс би виріс і "потрібні люди" мали би менший навар.

Також вважаю майже 5% у валюті для таких сум та ще й на 10 років- дуууууууууже високий процент. Ви попробуйте фізично в валюті вирости в ВВП на 5% щорічно. Замучаєтесь.

А це значить, що ми при рості ВВП хоча би 3% щорічно, лишніх 2% з свого ВВП для цих 1,25 млрд.євро будемо віддавати. І не забувайте, що ріст вище 3% - є ще варранти Яресько.
Тому моя думка - випускати лише в гривні (в крайньому випадку нехай НБУ купує ці ОВДП, що правда буде прямою емісією).

А вони роблять паперову конвертацію гривневих ОВДП в валютні євробонди (з крутим юридичним статусом + круті прибутки) (а якщо тут сидять ще й гроші наших казнокрадів, то роблять круте відмивання).
Ось тому курс може і не рости, при такій паеровій конвертації, але коли прийдуть за валютними боргами - буде не солодко.
Боюсь, щоб у нас валютний борг при цій команді не виріс процентів на 30% за два наступні роки.
m_csm1
 
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