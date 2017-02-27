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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:51
vovikhan1991 написав: fin написав:
Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
як показали ті розмови, вони знають приблизно стільки ж, як і ми
Нет, но вообщето весной и летом курс обычно снижается. Даже в начале осени. Можно и до лета подождать, собрав еще больше грн. Молодцы те кто на 100% в декабре зашли в доллар по 23+.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:53
fin написав:
Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
Главный вопрос готовы ли Вы купить доллары по 24.5?
У меня ответ на этот вопрос уже 5 лет стабильно- ДА!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:53
...поверив Рожковой и Somilitarky.
вот так вот незаметно сомик подтянулся к уровню первого зампреда НБУ.
нет пророка в своём Отечестве
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58
m_csm1 написав:
Також вважаю майже 5% у валюті для таких сум та ще й на 10 років- дуууууууууже високий процент. Ви попробуйте фізично в валюті вирости в ВВП на 5% щорічно. Замучаєтесь.
Це найменші відсотки, за всю історію українських євробондів. До ВВП воно не має жодного відношення, тільки до вартості обслуговування боргів.
m_csm1 написав:
Тому моя думка - випускати лише в гривні (в крайньому випадку нехай НБУ купує ці ОВДП, що правда буде прямою емісією).
Навіть Яник такої дурні не робив, і то, обвалив курс. А трансформацію валютного боргу в більш дорогий гривневий тільки зелені рехворматори зробили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:01
vladus17 написав:
Главный вопрос готовы ли Вы купить доллары по 24.5?
У меня ответ на этот вопрос уже 5 лет стабильно- ДА!
может лучше маски №95?
"Місто закрили для в'їзду і виїзду. Всі способи пересування заблоковані. Я позавчора виходила на вулицю, щоб забрати у кур'єра замовлені фрукти, то не зустріла жодної людини в околицях. А це 7 години вечора", – говорить мешканка.
Щоб уберегтися від вірусу, люди носять маски. Христина каже, що їх в аптеках вистачає, хоча уточнює, що обійшла 5 аптек, щоб придбати потрібну.
"Звичайні маски не допомагають. Потрібні особливі, з щільного волокна № 95. Ось їх нереально знайти. Я замовляла через інтернет, - пояснює Крістіна. – Жоден вид транспорту не працює: ні метро, ні автобуси, ні таксі. Нічого. Школи закриті, половина магазинів також не працює. Державні установи закриті. Працюють тільки лікарні та клініки".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:08
fin написав:
Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.
Никому конкретно верить нельзя и никто конкретный ответ на ваши вопросы не даст. Можно лишь на основании общего информационного фона/мнения (в частности, сформированного в этой теме) принять собственное решение. Что я и сделал, найдя в себе силы и время на практически разовое прочтение массы страниц этой темы с 15-го числа сего месяца и по вчера, когда я начитавшись уже до посинения, принял таки решение и не стал трогать свой завершившийся долларовый депо.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:09
lapay написав:
Це найменші відсотки, за всю історію українських євробондів. До ВВП воно не має жодного відношення, тільки до вартості обслуговування боргів.
А звідки візьмуться гроші на обслуговування боргів, як не з валютного ВНП (так буде точніше замість ВВП)???
lapay написав:
Навіть Яник такої дурні не робив, і то, обвалив курс. А трансформацію валютного боргу в більш дорогий гривневий тільки зелені рехворматори зробили.
Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку (завжди на шкоду власному народу шляхом більшого оподаткування чи акцизів і т.д., або взяти із добробуту людей, тобто зростання ВВП(ВНП), яке невідомо чи буде).
Як ви збираєтесь зрости в ВВП, якщо населення зменшується мінімум на 1% щорічно ( тобто треба додавати в продуктивності щорічно мінімум 1% щоб тримати ВВП)?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:18
zzzzzz написав:
Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.
Если хайп нерезидентов закончится на отметке 10%, то похоже нормы по заимствованиям будут выполнять путем загона банков в короткие бумаги.
А потому ставку и доходность по депосертификатам будут основательно резать.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:19
m_csm1 написав:
А звідки візьмуться гроші на обслуговування боргів, як не з валютного ВНП (так буде точніше замість ВВП)???
З експорту.
m_csm1 написав:
Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку (завжди на шкоду власному народу шляхом більшого оподаткування чи акцизів і т.д., або взяти із добробуту людей, тобто зростання ВВП(ВНП), яке невідомо чи буде).
Ну так вертайтесь в 1993, коли купони друкували, без обмежень, на вимогу комуністів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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