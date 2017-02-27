RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3594359535963597>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 197
ниже 23
8%
15
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
13%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
23
25.01-25.5
16%
31
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
29
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:51

  vovikhan1991 написав:
  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.

як показали ті розмови, вони знають приблизно стільки ж, як і ми

Нет, но вообщето весной и летом курс обычно снижается. Даже в начале осени. Можно и до лета подождать, собрав еще больше грн. Молодцы те кто на 100% в декабре зашли в доллар по 23+.
fin
 
Повідомлень: 134
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:52

vovikhan1991 не факт, что эти розмови не являются фальшивкой :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 26.02.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:53

  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.

Главный вопрос готовы ли Вы купить доллары по 24.5?
У меня ответ на этот вопрос уже 5 лет стабильно- ДА!
vladus17
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:53

...поверив Рожковой и Somilitarky.

:D
вот так вот незаметно сомик подтянулся к уровню первого зампреда НБУ.
нет пророка в своём Отечестве :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14348
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1911 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  m_csm1 написав:Також вважаю майже 5% у валюті для таких сум та ще й на 10 років- дуууууууууже високий процент. Ви попробуйте фізично в валюті вирости в ВВП на 5% щорічно. Замучаєтесь.

Це найменші відсотки, за всю історію українських євробондів. До ВВП воно не має жодного відношення, тільки до вартості обслуговування боргів.
  m_csm1 написав:Тому моя думка - випускати лише в гривні (в крайньому випадку нехай НБУ купує ці ОВДП, що правда буде прямою емісією).

Навіть Яник такої дурні не робив, і то, обвалив курс. А трансформацію валютного боргу в більш дорогий гривневий тільки зелені рехворматори зробили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9676
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:01

  vladus17 написав:Главный вопрос готовы ли Вы купить доллары по 24.5?
У меня ответ на этот вопрос уже 5 лет стабильно- ДА!

может лучше маски №95?
"Місто закрили для в'їзду і виїзду. Всі способи пересування заблоковані. Я позавчора виходила на вулицю, щоб забрати у кур'єра замовлені фрукти, то не зустріла жодної людини в околицях. А це 7 години вечора", – говорить мешканка.

Щоб уберегтися від вірусу, люди носять маски. Христина каже, що їх в аптеках вистачає, хоча уточнює, що обійшла 5 аптек, щоб придбати потрібну.

"Звичайні маски не допомагають. Потрібні особливі, з щільного волокна № 95. Ось їх нереально знайти. Я замовляла через інтернет, - пояснює Крістіна. – Жоден вид транспорту не працює: ні метро, ні автобуси, ні таксі. Нічого. Школи закриті, половина магазинів також не працює. Державні установи закриті. Працюють тільки лікарні та клініки".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14348
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1911 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:08

  fin написав:Чувствую надо принимать решение: покупать по этому курсу или ждать дальше у моря погоды, поверив Рожковой и Somilitarky.


Никому конкретно верить нельзя и никто конкретный ответ на ваши вопросы не даст. Можно лишь на основании общего информационного фона/мнения (в частности, сформированного в этой теме) принять собственное решение. Что я и сделал, найдя в себе силы и время на практически разовое прочтение массы страниц этой темы с 15-го числа сего месяца и по вчера, когда я начитавшись уже до посинения, принял таки решение и не стал трогать свой завершившийся долларовый депо.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 25.04.11
Подякував: 368 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:09

  lapay написав:Це найменші відсотки, за всю історію українських євробондів. До ВВП воно не має жодного відношення, тільки до вартості обслуговування боргів.


А звідки візьмуться гроші на обслуговування боргів, як не з валютного ВНП (так буде точніше замість ВВП)???

  lapay написав:Навіть Яник такої дурні не робив, і то, обвалив курс. А трансформацію валютного боргу в більш дорогий гривневий тільки зелені рехворматори зробили.

Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку (завжди на шкоду власному народу шляхом більшого оподаткування чи акцизів і т.д., або взяти із добробуту людей, тобто зростання ВВП(ВНП), яке невідомо чи буде).

Як ви збираєтесь зрости в ВВП, якщо населення зменшується мінімум на 1% щорічно ( тобто треба додавати в продуктивності щорічно мінімум 1% щоб тримати ВВП)?
m_csm1
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:18

  zzzzzz написав:Нерезы купили всего 1,2 млрд из всего выпуска на 5,4 млрд.
Но может часть сделок не успели провести вчера, будут сегодня проводить.

Если хайп нерезидентов закончится на отметке 10%, то похоже нормы по заимствованиям будут выполнять путем загона банков в короткие бумаги.

А потому ставку и доходность по депосертификатам будут основательно резать.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  m_csm1 написав:А звідки візьмуться гроші на обслуговування боргів, як не з валютного ВНП (так буде точніше замість ВВП)???

З експорту.
  m_csm1 написав:Проблема того, що гривню завжди можна надрукувати (інколи на шкоду власному народу), а під валюту - Ви маєте зробити фізичну поставку (завжди на шкоду власному народу шляхом більшого оподаткування чи акцизів і т.д., або взяти із добробуту людей, тобто зростання ВВП(ВНП), яке невідомо чи буде).

Ну так вертайтесь в 1993, коли купони друкували, без обмежень, на вимогу комуністів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9676
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3594359535963597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, centurionus, fin, Google Adsense [Bot], m_csm1 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1658, 1659, 1660
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16599 2055524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 10:41
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
345 55950
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 00:43
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499633
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17051)
23.01.2020 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.