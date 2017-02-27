Додано: Чет 23 січ, 2020 13:25

Ребятушечки с вас угораю,курс на 3.5 грн меньше чем год назад,а у вас уже начались конвульсивные истерики(((



Так что произошло?



Я не могу понять?



Доллар стал даром,сейчас немного подорожал,но всё равно почти даром,это повод с вумным видом промычать "яж гаварилЪ"?



А год назад что вы говорили,не тоже самое? Только курс пролетел вниз всего навсего 12 с гаком процентов,да на эту сумму вы стали беднее за год,если брать за мерило гривну,я уже даже не вспоминаю за грндепо,тогда счёт станет вообще неприличный.



Так что узбагойтесь,вон даже на МБ успокоили буйных и откатили,всэ буде добрэ.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.